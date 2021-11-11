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Концертный директор Серова рассказал о состоянии певца
Концертный директор Серова рассказал о состоянии певца - РИА Новости, 11.11.2021
Концертный директор Серова рассказал о состоянии певца
Самочувствие певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, хорошее, его скоро выпишут, сообщил РИА Новости концертный директор артиста. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:59
2021-11-11T15:59
2021-11-11T15:59
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самочувствие певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, хорошее, его скоро выпишут, сообщил РИА Новости концертный директор артиста."Самочувствие хорошее. Скоро выпишут", - сказал собеседник агентства.Ранее дочь Серова рассказала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758548797.html
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александр серов, серов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Концертный директор Серова рассказал о состоянии певца
Концертный директор Серова заявил, что самочувствие заболевшего COVID-19 певца хорошее