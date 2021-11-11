https://ria.ru/20211111/pevets-1758595575.html

Концертный директор Серова рассказал о состоянии певца

Концертный директор Серова рассказал о состоянии певца - РИА Новости, 11.11.2021

Концертный директор Серова рассказал о состоянии певца

Самочувствие певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, хорошее, его скоро выпишут, сообщил РИА Новости концертный директор артиста. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:59

2021-11-11T15:59

2021-11-11T15:59

шоубиз

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самочувствие певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, хорошее, его скоро выпишут, сообщил РИА Новости концертный директор артиста."Самочувствие хорошее. Скоро выпишут", - сказал собеседник агентства.Ранее дочь Серова рассказала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.

https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758548797.html

серов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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