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Петиция об ограничении въезда россиян на Украину набрала 25 тысяч голосов
Петиция об ограничении въезда россиян на Украину набрала 25 тысяч голосов - РИА Новости, 11.11.2021
Петиция об ограничении въезда россиян на Украину набрала 25 тысяч голосов
Петиция с требованием ограничить въезд на территорию Украины для граждан РФ на сайте президента Владимира Зеленского набрала необходимые для ее рассмотрения... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:14
2021-11-11T18:14
в мире
украина
владимир зеленский
правый сектор
россия
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Петиция с требованием ограничить въезд на территорию Украины для граждан РФ на сайте президента Владимира Зеленского набрала необходимые для ее рассмотрения более 25 тысяч голосов, соответствующая информация опубликована на сайте главы государства.Ранее украинский националист, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием ограничить въезд на территорию страны для граждан РФ.Петиция по состоянию на четверг набрала 25 046 голосов. Теперь в течении десяти дней ее должен рассмотреть президент. О решении президент должен сообщить на своем сайте."Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - говорится в тексте петиции."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* Запрещенная в России организация
https://ria.ru/20211024/trebovaniya-1756021346.html
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в мире, украина, владимир зеленский, правый сектор, россия
18:14 11.11.2021
 
Петиция об ограничении въезда россиян на Украину набрала 25 тысяч голосов

Петиция к Зеленскому об ограничении въезда россиян набрала требуемые 25 тысяч голосов

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Inna Varenytsia
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Петиция с требованием ограничить въезд на территорию Украины для граждан РФ на сайте президента Владимира Зеленского набрала необходимые для ее рассмотрения более 25 тысяч голосов, соответствующая информация опубликована на сайте главы государства.
Ранее украинский националист, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием ограничить въезд на территорию страны для граждан РФ.
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Петиция по состоянию на четверг набрала 25 046 голосов. Теперь в течении десяти дней ее должен рассмотреть президент. О решении президент должен сообщить на своем сайте.
"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - говорится в тексте петиции.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
* Запрещенная в России организация
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПравый секторРоссия
 
 
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