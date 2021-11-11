https://ria.ru/20211111/peskov-1758546342.html

Песков рассказал о реакции России на кризис на границе Белоруссии и Польши

Песков рассказал о реакции России на кризис на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 11.11.2021

Песков рассказал о реакции России на кризис на границе Белоруссии и Польши

Россия пытается прилагать все усилия для разрешения ситуации на границе Белоруссии и Польши, президент РФ Владимир Путин в постоянном контакте с белорусским... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:38

2021-11-11T12:38

2021-11-11T12:38

политика

белоруссия

польша

дмитрий песков

ангела меркель

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия пытается прилагать все усилия для разрешения ситуации на границе Белоруссии и Польши, президент РФ Владимир Путин в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации… Президент находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой. И действительно, президент имел вчера телефонный разговор с исполняющим обязанности канцлера ФРГ (Ангелой Меркель). И тема ситуации на границе была основной во время этих бесед", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758524365.html

белоруссия

польша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белоруссия, польша, дмитрий песков, ангела меркель, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии