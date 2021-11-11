https://ria.ru/20211111/perepis-1758513246.html

Перепись населения завершается в ряде муниципалитетов Тюменской области

Перепись населения завершается в ряде муниципалитетов Тюменской области - РИА Новости, 11.11.2021

Перепись населения завершается в ряде муниципалитетов Тюменской области

На сто и более процентов выполнены плановые задания Всероссийской переписи населения в семи из 26 муниципалитетов Тюменской области, сообщил директор областного РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:31

2021-11-11T10:31

2021-11-11T10:31

тюменская область

исетский район

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ТЮМЕНЬ, 11 ноя – РИА Новости. На сто и более процентов выполнены плановые задания Всероссийской переписи населения в семи из 26 муниципалитетов Тюменской области, сообщил директор областного департамента экономики Максим Скворцов на очередном онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи.В Упоровском районе план переписи выполнен на 110,7 %, в Омутинском районе – на 106,8 %, в Заводоуковском городском округе – на 102,6 %, в Ишиме – на 102,3 %, в Исетском районе – на 101,1 %, в Ялуторовском районе – на 100,5 %, в Ярковском районе – на 100 %.Результаты свыше 100 % означают, что фактическая численность населения по результатам переписи превышает предыдущие официальные статистические данные.По данным на 7 ноября, в регионе уже переписано более 1,3 млн человек, или 89,5 % от плана. Это больше, чем в среднем по России.

https://ria.ru/20211109/promproizvodstvo-1758201481.html

исетский район

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исетский район