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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211111/perepis-1758513246.html
Перепись населения завершается в ряде муниципалитетов Тюменской области
Перепись населения завершается в ряде муниципалитетов Тюменской области - РИА Новости, 11.11.2021
Перепись населения завершается в ряде муниципалитетов Тюменской области
На сто и более процентов выполнены плановые задания Всероссийской переписи населения в семи из 26 муниципалитетов Тюменской области, сообщил директор областного РИА Новости, 11.11.2021
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тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя – РИА Новости. На сто и более процентов выполнены плановые задания Всероссийской переписи населения в семи из 26 муниципалитетов Тюменской области, сообщил директор областного департамента экономики Максим Скворцов на очередном онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи.В Упоровском районе план переписи выполнен на 110,7 %, в Омутинском районе – на 106,8 %, в Заводоуковском городском округе – на 102,6 %, в Ишиме – на 102,3 %, в Исетском районе – на 101,1 %, в Ялуторовском районе – на 100,5 %, в Ярковском районе – на 100 %.Результаты свыше 100 % означают, что фактическая численность населения по результатам переписи превышает предыдущие официальные статистические данные.По данным на 7 ноября, в регионе уже переписано более 1,3 млн человек, или 89,5 % от плана. Это больше, чем в среднем по России.
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исетский район
10:31 11.11.2021
 

Перепись населения завершается в ряде муниципалитетов Тюменской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПлакат о Всероссийской переписи населения
Плакат о Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя – РИА Новости. На сто и более процентов выполнены плановые задания Всероссийской переписи населения в семи из 26 муниципалитетов Тюменской области, сообщил директор областного департамента экономики Максим Скворцов на очередном онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи.
В Упоровском районе план переписи выполнен на 110,7 %, в Омутинском районе – на 106,8 %, в Заводоуковском городском округе – на 102,6 %, в Ишиме – на 102,3 %, в Исетском районе – на 101,1 %, в Ялуторовском районе – на 100,5 %, в Ярковском районе – на 100 %.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 12:27Тюменская область
Индекс промпроизводства Тюменской области за январь-сентябрь вырос на 8,1%
Результаты свыше 100 % означают, что фактическая численность населения по результатам переписи превышает предыдущие официальные статистические данные.
По данным на 7 ноября, в регионе уже переписано более 1,3 млн человек, или 89,5 % от плана. Это больше, чем в среднем по России.
"Успешное завершение Всероссийской переписи населения – важнейшая задача областных и муниципальных органов власти. От итогов переписи напрямую зависят планы и перспективы дальнейшего социально-экономического развития региона и всей страны", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
 
Тюменская областьИсетский район
 
 
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