Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
Юрист Миронов: в магазине при покупке или возврате товара копия паспорта не нужна
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Гражданин имеет право предоставить копию паспорта, но не обязан делать это, с юридической точки зрения, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
"Вместе с тем, реальная жизнь более многогранна, чем правила, ее регламентирующие. Иногда обладателю паспорта выгоднее предоставить его копию, чем требовать соблюдения буквы закона", — заметил юрист.
В качестве примера он привел взаимодействие граждан с госструктурами (налоговый орган, ПФР, Росреестр), финансовыми (банки) и коммунальными (газовая служба) организациями. По словам собеседника агентства, нормативные акты или внутренние инструкции этих ведомств могут прямо предусматривать наличие копии паспорта или документа, удостоверяющего личность "в необходимом для предоставления услуги пакете документов". Кроме того, предоставляя копию паспорта в подобные ведомства, можно ускорить процесс обработки данных и получить более оперативное решение по своему обращению.
"Однако во многих случаях предоставлять копию паспорта не следует — например, в магазине при покупке, а также и при возврате товара, однако, сам паспорт при этом, предъявить придется, как и в случае обращения в салон связи. Аналогичная ситуация возникает при обращении к нотариусу, при подаче документов в суд, при устройстве на работу и во многих иных случаях", — заключил Миронов.
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