https://ria.ru/20211111/pasport-1758485598.html

Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта

Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта - РИА Новости, 11.11.2021

Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта

Гражданин имеет право предоставить копию паспорта, но не обязан делать это, с юридической точки зрения, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T01:15

2021-11-11T01:15

2021-11-11T01:15

общество

паспорт

пенсионный фонд рф

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

анатолий миронов (адвокат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750755348_0:108:3183:1898_1920x0_80_0_0_57f8a49dc68fdcf160ddafec32a4db49.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Гражданин имеет право предоставить копию паспорта, но не обязан делать это, с юридической точки зрения, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.В качестве примера он привел взаимодействие граждан с госструктурами (налоговый орган, ПФР, Росреестр), финансовыми (банки) и коммунальными (газовая служба) организациями. По словам собеседника агентства, нормативные акты или внутренние инструкции этих ведомств могут прямо предусматривать наличие копии паспорта или документа, удостоверяющего личность "в необходимом для предоставления услуги пакете документов". Кроме того, предоставляя копию паспорта в подобные ведомства, можно ускорить процесс обработки данных и получить более оперативное решение по своему обращению."Однако во многих случаях предоставлять копию паспорта не следует — например, в магазине при покупке, а также и при возврате товара, однако, сам паспорт при этом, предъявить придется, как и в случае обращения в салон связи. Аналогичная ситуация возникает при обращении к нотариусу, при подаче документов в суд, при устройстве на работу и во многих иных случаях", — заключил Миронов.

https://ria.ru/20211026/pasport-1756235639.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, паспорт, пенсионный фонд рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия, анатолий миронов (адвокат)