МИД Мали заявил об отсутствии контракта с российской охранной компанией
Глава МИД Мали Диоп заявил об отсутствии контракта с российской охранной компанией
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что у властей страны нет контракта с российской охранной компанией, дискуссии об этом направлены на то, чтобы очернить страну.
"Что касается конкретно вопроса нашего взаимодействия с частной военной компанией, мы уже напрямую общались и с французскими коллегами по этому вопросу. Я подтвердил, что никакого контракта в этой области подписано не было", - сказал Диоп по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Если судить относительно того, можем ли мы принимать те или иные решения, то я могу вам сказать, что пока что контракта не было, но в любом случае этот дискурс вписывается в общую полемику, где хотят очернить Мали", - добавил он.
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.