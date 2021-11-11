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МИД Мали заявил об отсутствии контракта с российской охранной компанией
МИД Мали заявил об отсутствии контракта с российской охранной компанией - РИА Новости, 11.11.2021
МИД Мали заявил об отсутствии контракта с российской охранной компанией
Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что у властей страны нет контракта с российской охранной компанией, дискуссии об этом направлены на то, чтобы очернить... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:05
2021-11-11T15:05
мали
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москва
дмитрий песков
евросоюз
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что у властей страны нет контракта с российской охранной компанией, дискуссии об этом направлены на то, чтобы очернить страну."Что касается конкретно вопроса нашего взаимодействия с частной военной компанией, мы уже напрямую общались и с французскими коллегами по этому вопросу. Я подтвердил, что никакого контракта в этой области подписано не было", - сказал Диоп по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Если судить относительно того, можем ли мы принимать те или иные решения, то я могу вам сказать, что пока что контракта не было, но в любом случае этот дискурс вписывается в общую полемику, где хотят очернить Мали", - добавил он.По словам Диопа, отношения между Мали и Россией - это партнерские отношения, Мали не позволит ни одному государству, ни одной организации говорить, с кем страна имеет право общаться, а с кем нет.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
https://ria.ru/20211111/lavrov-1758576327.html
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мали, оон, москва, дмитрий песков, евросоюз, россия
15:05 11.11.2021
 
МИД Мали заявил об отсутствии контракта с российской охранной компанией

Глава МИД Мали Диоп заявил об отсутствии контракта с российской охранной компанией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп
Министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что у властей страны нет контракта с российской охранной компанией, дискуссии об этом направлены на то, чтобы очернить страну.
"Что касается конкретно вопроса нашего взаимодействия с частной военной компанией, мы уже напрямую общались и с французскими коллегами по этому вопросу. Я подтвердил, что никакого контракта в этой области подписано не было", - сказал Диоп по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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"Если судить относительно того, можем ли мы принимать те или иные решения, то я могу вам сказать, что пока что контракта не было, но в любом случае этот дискурс вписывается в общую полемику, где хотят очернить Мали", - добавил он.
По словам Диопа, отношения между Мали и Россией - это партнерские отношения, Мали не позволит ни одному государству, ни одной организации говорить, с кем страна имеет право общаться, а с кем нет.
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
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