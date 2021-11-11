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Президент Чехии принял отставку правительства
Президент Чехии принял отставку правительства - РИА Новости, 11.11.2021
Президент Чехии принял отставку правительства
Президент Чехии Милош Земан принял в четверг отставку правительства премьера Андрея Бабиша, с прошением о которой Бабиш обратился ранее в этот день, президент... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:19
2021-11-11T19:27
в мире
чехия
прага
милош земан
андрей бабиш
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ПРАГА, 11 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан принял в четверг отставку правительства премьера Андрея Бабиша, с прошением о которой Бабиш обратился ранее в этот день, президент поручил членам кабмина продолжать исполнять свои обязанности до назначения нового правительства, сообщил на сайте Пражского града пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан в четверг 11 ноября 2021 года принял отставку правительства премьера Андрея Бабиша. Президент республики поручил членам кабинета исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства", - говорится в сообщении.Победителем парламентских выборов 8-9 октября 2021 года стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральные силы - Гражданскую демократическую партию (ГДП), Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. После выборов лидеры этих партий заявили об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций подписали в понедельник соглашение о программе нового коалиционного правительства, которое будет опираться на парламентское большинство в 108 (из 200) депутатов, а также выдвинули на пост премьера главу Гражданской демократической партии Петра Фиалу.Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан во вторник поручил Фиале формирование нового правительства страны. В понедельник 15 ноября Земан будет переведен в ЦВГ в стандартную палату, где сможет принимать посетителей.Ранее Земан в разговоре с Фиалой по видеосвязи заявил, что сделает все необходимое для того, чтобы новый кабмин мог начать работу как можно скорее. Одновременно президент выразил пожелание предварительно встретиться не только с Фиалой, но и с некоторыми кандидатами на посты министров.Глава президентской администрации Вратислав Минарж в беседе с журналистами в четверг выразил надежду, что Земан в ближайшее время может быть выписан из ЦВГ и разместится в своей загородной резиденции "Ланы". "В этой резиденции господин президент мог бы провести предварительные встречи с кандидатами в члены будущего кабинета. А затем здесь же может быть проведена церемония назначения нового правительства страны. Думаю, что до этого момента пройдет минимальное количество недель", - сказал Минарж.
https://ria.ru/20211110/babish-1758390500.html
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в мире, чехия, прага, милош земан, андрей бабиш
18:19 11.11.2021 (обновлено: 19:27 11.11.2021)
 
Президент Чехии принял отставку правительства

Президент Чехии Земан принял отставку правительства премьера Бабиша

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 11 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан принял в четверг отставку правительства премьера Андрея Бабиша, с прошением о которой Бабиш обратился ранее в этот день, президент поручил членам кабмина продолжать исполнять свои обязанности до назначения нового правительства, сообщил на сайте Пражского града пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан в четверг 11 ноября 2021 года принял отставку правительства премьера Андрея Бабиша. Президент республики поручил членам кабинета исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства", - говорится в сообщении.
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Победителем парламентских выборов 8-9 октября 2021 года стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральные силы - Гражданскую демократическую партию (ГДП), Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. После выборов лидеры этих партий заявили об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций подписали в понедельник соглашение о программе нового коалиционного правительства, которое будет опираться на парламентское большинство в 108 (из 200) депутатов, а также выдвинули на пост премьера главу Гражданской демократической партии Петра Фиалу.
Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан во вторник поручил Фиале формирование нового правительства страны. В понедельник 15 ноября Земан будет переведен в ЦВГ в стандартную палату, где сможет принимать посетителей.
Ранее Земан в разговоре с Фиалой по видеосвязи заявил, что сделает все необходимое для того, чтобы новый кабмин мог начать работу как можно скорее. Одновременно президент выразил пожелание предварительно встретиться не только с Фиалой, но и с некоторыми кандидатами на посты министров.
Глава президентской администрации Вратислав Минарж в беседе с журналистами в четверг выразил надежду, что Земан в ближайшее время может быть выписан из ЦВГ и разместится в своей загородной резиденции "Ланы". "В этой резиденции господин президент мог бы провести предварительные встречи с кандидатами в члены будущего кабинета. А затем здесь же может быть проведена церемония назначения нового правительства страны. Думаю, что до этого момента пройдет минимальное количество недель", - сказал Минарж.
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В миреЧехияПрагаМилош ЗеманАндрей Бабиш
 
 
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