https://ria.ru/20211111/oshibka-1758529272.html

В МИД отреагировали на слова Блинкена об "ошибке 2014 года на Украине"

В МИД отреагировали на слова Блинкена об "ошибке 2014 года на Украине" - РИА Новости, 11.11.2021

В МИД отреагировали на слова Блинкена об "ошибке 2014 года на Украине"

В Москве ответили на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, предостерегшего Россию от повторения действий 2014 года на Украине, в которых ее винит... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:38

2021-11-11T11:38

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Москве ответили на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, предостерегшего Россию от повторения действий 2014 года на Украине, в которых ее винит Вашингтон."Я не очень понял, какие мы ошибки совершили в 2014 году? Ошибки в том году совершили люди, которые допустили госпереворот на Украине и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне", — сказал журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.Накануне глава Госдепартамента провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Комментируя сообщения о передвижении российских войск у границы, Блинкен заявил, что Россия может вновь попытаться повторить то, что сделала в тот год: когда "накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали".По словам российского дипломата, Вашингтон продолжает предпринимать множество неправильных шагов вместо того, чтобы налаживать отношения с Россией, к чему Москва готова. Он предложил американской стороне "проделать работу над ошибками". Запад ранее несколько раз сообщал о перемещении войск вдоль границы с Украиной. Российские власти в ответ заявляли, что это дело Москвы и ее действия ни для кого не несут угрозы.

https://ria.ru/20211110/blinken-1758483893.html

https://ria.ru/20211110/ssha-1758484585.html

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сша

москва

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в мире, киев, сша, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия