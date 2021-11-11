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В МИД отреагировали на слова Блинкена об "ошибке 2014 года на Украине"
В МИД отреагировали на слова Блинкена об "ошибке 2014 года на Украине" - РИА Новости, 11.11.2021
В МИД отреагировали на слова Блинкена об "ошибке 2014 года на Украине"
В Москве ответили на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, предостерегшего Россию от повторения действий 2014 года на Украине, в которых ее винит... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:38
2021-11-11T13:11
в мире
киев
сша
москва
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Москве ответили на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, предостерегшего Россию от повторения действий 2014 года на Украине, в которых ее винит Вашингтон."Я не очень понял, какие мы ошибки совершили в 2014 году? Ошибки в том году совершили люди, которые допустили госпереворот на Украине и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне", — сказал журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.Накануне глава Госдепартамента провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Комментируя сообщения о передвижении российских войск у границы, Блинкен заявил, что Россия может вновь попытаться повторить то, что сделала в тот год: когда "накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали".По словам российского дипломата, Вашингтон продолжает предпринимать множество неправильных шагов вместо того, чтобы налаживать отношения с Россией, к чему Москва готова. Он предложил американской стороне "проделать работу над ошибками". Запад ранее несколько раз сообщал о перемещении войск вдоль границы с Украиной. Российские власти в ответ заявляли, что это дело Москвы и ее действия ни для кого не несут угрозы.
https://ria.ru/20211110/blinken-1758483893.html
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в мире, киев, сша, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия
11:38 11.11.2021 (обновлено: 13:11 11.11.2021)
 
В МИД отреагировали на слова Блинкена об "ошибке 2014 года на Украине"

Замглавы МИД Рябков: ошибки в 2014 году совершила не Россия, а власть в США и на Украине

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Москве ответили на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, предостерегшего Россию от повторения действий 2014 года на Украине, в которых ее винит Вашингтон.
"Я не очень понял, какие мы ошибки совершили в 2014 году? Ошибки в том году совершили люди, которые допустили госпереворот на Украине и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне", — сказал журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 23:21
Блинкен пообещал Украине летальное оружие
Накануне глава Госдепартамента провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Комментируя сообщения о передвижении российских войск у границы, Блинкен заявил, что Россия может вновь попытаться повторить то, что сделала в тот год: когда "накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали".
По словам российского дипломата, Вашингтон продолжает предпринимать множество неправильных шагов вместо того, чтобы налаживать отношения с Россией, к чему Москва готова. Он предложил американской стороне "проделать работу над ошибками".
Запад ранее несколько раз сообщал о перемещении войск вдоль границы с Украиной. Российские власти в ответ заявляли, что это дело Москвы и ее действия ни для кого не несут угрозы.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 23:40
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В миреКиевСШАМоскваСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Энтони БлинкенДмитрий КулебаРоссия
 
 
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