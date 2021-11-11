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Более половины украинцев поддержали идею роспуска Рады
Более половины украинцев поддержали идею роспуска Рады - РИА Новости, 11.11.2021
Более половины украинцев поддержали идею роспуска Рады
Более половины украинцев поддерживают идею роспуска Верховной рады и отставку правительства, сторонников досрочных выборов президента 40%, свидетельствуют... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:36
2021-11-11T15:41
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
донбасс
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Более половины украинцев поддерживают идею роспуска Верховной рады и отставку правительства, сторонников досрочных выборов президента 40%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"."Идею роспуска парламента и назначения новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают 38%. Отставку правительства и назначение нового кабмина поддерживают 55% опрошенных, не поддерживают 39%. Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают 58%", - говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте группы.Опрос проводился с 4 по 9 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.Став президентом, Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.
https://ria.ru/20211109/zelenskiy-1758150156.html
украина
киев
донбасс
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:36 11.11.2021 (обновлено: 15:41 11.11.2021)
 
Более половины украинцев поддержали идею роспуска Рады

"Рейтинг": более половины украинцев поддержали идею роспуска Рады и отставки правительства

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Более половины украинцев поддерживают идею роспуска Верховной рады и отставку правительства, сторонников досрочных выборов президента 40%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Идею роспуска парламента и назначения новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают 38%. Отставку правительства и назначение нового кабмина поддерживают 55% опрошенных, не поддерживают 39%. Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают 58%", - говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте группы.
Опрос проводился с 4 по 9 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.
Став президентом, Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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