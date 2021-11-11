https://ria.ru/20211111/opros-1758591426.html

Более половины украинцев поддержали идею роспуска Рады

Более половины украинцев поддержали идею роспуска Рады - РИА Новости, 11.11.2021

Более половины украинцев поддержали идею роспуска Рады

Более половины украинцев поддерживают идею роспуска Верховной рады и отставку правительства, сторонников досрочных выборов президента 40%, свидетельствуют... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:36

2021-11-11T15:36

2021-11-11T15:41

в мире

украина

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

донбасс

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Более половины украинцев поддерживают идею роспуска Верховной рады и отставку правительства, сторонников досрочных выборов президента 40%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"."Идею роспуска парламента и назначения новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают 38%. Отставку правительства и назначение нового кабмина поддерживают 55% опрошенных, не поддерживают 39%. Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают 58%", - говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте группы.Опрос проводился с 4 по 9 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.Став президентом, Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.

https://ria.ru/20211109/zelenskiy-1758150156.html

украина

киев

донбасс

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, донбасс, ситуация в днр и лнр