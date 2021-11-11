https://ria.ru/20211111/ogranicheniya-1758544671.html
В Кремле не планируют вводить новые федеральные ограничения из-за COVID-19
В Кремле не планируют вводить новые федеральные ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
В Кремле не планируют вводить новые федеральные ограничения из-за COVID-19
На федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется, регионы РФ сами принимают решения, все будет зависеть от... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:31
2021-11-11T12:31
2021-11-11T12:43
распространение коронавируса
дмитрий песков
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется, регионы РФ сами принимают решения, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов."Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры. В зависимости от целесообразности, в зависимости от ситуации каждый регион будет принимать",- сказал Песков, отвечая на вопрос, что произойдет, если это не будет исполнено, будут ли введены дополнительные ограничительные меры. Он добавил, что в настоящий момент на федеральном уровне ничего не планируется."В настоящее время нет, но ситуация же развивается не самым благоприятным образом", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211110/pozhiloy-1758464329.html
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дмитрий песков, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:31 11.11.2021 (обновлено: 12:43 11.11.2021)
В Кремле не планируют вводить новые федеральные ограничения из-за COVID-19
Песков: на федеральном уровне новых ограничений по COVID-19 не планируется