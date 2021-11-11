https://ria.ru/20211111/ogranicheniya-1758544671.html

В Кремле не планируют вводить новые федеральные ограничения из-за COVID-19

В Кремле не планируют вводить новые федеральные ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021

В Кремле не планируют вводить новые федеральные ограничения из-за COVID-19

На федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется, регионы РФ сами принимают решения, все будет зависеть от... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:31

2021-11-11T12:31

2021-11-11T12:43

распространение коронавируса

дмитрий песков

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется, регионы РФ сами принимают решения, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов."Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры. В зависимости от целесообразности, в зависимости от ситуации каждый регион будет принимать",- сказал Песков, отвечая на вопрос, что произойдет, если это не будет исполнено, будут ли введены дополнительные ограничительные меры. Он добавил, что в настоящий момент на федеральном уровне ничего не планируется."В настоящее время нет, но ситуация же развивается не самым благоприятным образом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211110/pozhiloy-1758464329.html

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758397441.html

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дмитрий песков, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии