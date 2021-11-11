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Выдающийся ученый Оганесян стал почетным жителем Подмосковья
Выдающийся ученый Оганесян стал почетным жителем Подмосковья - РИА Новости, 11.11.2021
Выдающийся ученый Оганесян стал почетным жителем Подмосковья
Губернатор Москвоской области Андрей Воробьев вручил звание "Почетный гражданин Московской области" выдающемуся российскому ученому, мировому лидеру в области... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:46
2021-11-11T13:46
2021-11-11T13:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Москвоской области Андрей Воробьев вручил звание "Почетный гражданин Московской области" выдающемуся российскому ученому, мировому лидеру в области синтеза новых сверхтяжелых химических элементов академику Юрию Оганесяну.В начале ноября сообщалось, что Оганесяну присуждена первая международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук."Андрей Воробьев поздравил Юрия Цолаковича и вручил еще одну награду - звание "Почетный гражданин Московской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE"."Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи. И, конечно, зная вас как человека скромного, не любящего всего этого церемониала, понимаешь, что работает большая дружная команда. Работает давно. Я хочу вам искренние слова благодарности сказать. И за достижения, и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, ваши последователи, люди, которые должны добиться каких-то следующих высот. Я от всей души хочу вас поздравить и вручить награду – Почетный гражданин Московской области", - приводятся слова Воробьева в сообщении.В честь Оганесяна 118-й элемент был в 2016 году официально назван "оганессоном".
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Губернатор Москвоской области Андрей Воробьев
вручил звание "Почетный гражданин Московской области" выдающемуся российскому ученому, мировому лидеру в области синтеза новых сверхтяжелых химических элементов академику Юрию Оганесяну.
В начале ноября сообщалось, что Оганесяну присуждена первая международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.
"Андрей Воробьев поздравил Юрия Цолаковича и вручил еще одну награду - звание "Почетный гражданин Московской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE".
"Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи. И, конечно, зная вас как человека скромного, не любящего всего этого церемониала, понимаешь, что работает большая дружная команда. Работает давно. Я хочу вам искренние слова благодарности сказать. И за достижения, и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, ваши последователи, люди, которые должны добиться каких-то следующих высот. Я от всей души хочу вас поздравить и вручить награду – Почетный гражданин Московской области", - приводятся слова Воробьева в сообщении.
В честь Оганесяна 118-й элемент был в 2016 году официально назван "оганессоном".