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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211111/oganesyan-1758561926.html
Выдающийся ученый Оганесян стал почетным жителем Подмосковья
Выдающийся ученый Оганесян стал почетным жителем Подмосковья - РИА Новости, 11.11.2021
Выдающийся ученый Оганесян стал почетным жителем Подмосковья
Губернатор Москвоской области Андрей Воробьев вручил звание "Почетный гражданин Московской области" выдающемуся российскому ученому, мировому лидеру в области... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:46
2021-11-11T13:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Москвоской области Андрей Воробьев вручил звание "Почетный гражданин Московской области" выдающемуся российскому ученому, мировому лидеру в области синтеза новых сверхтяжелых химических элементов академику Юрию Оганесяну.В начале ноября сообщалось, что Оганесяну присуждена первая международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук."Андрей Воробьев поздравил Юрия Цолаковича и вручил еще одну награду - звание "Почетный гражданин Московской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE"."Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи. И, конечно, зная вас как человека скромного, не любящего всего этого церемониала, понимаешь, что работает большая дружная команда. Работает давно. Я хочу вам искренние слова благодарности сказать. И за достижения, и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, ваши последователи, люди, которые должны добиться каких-то следующих высот. Я от всей души хочу вас поздравить и вручить награду – Почетный гражданин Московской области", - приводятся слова Воробьева в сообщении.В честь Оганесяна 118-й элемент был в 2016 году официально назван "оганессоном".
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
13:46 11.11.2021
 

Выдающийся ученый Оганесян стал почетным жителем Подмосковья

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил звание "Почетный гражданин Московской области" ученому Юрию Оганесяну
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил звание Почетный гражданин Московской области ученому Юрию Оганесяну - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Москвоской области Андрей Воробьев вручил звание "Почетный гражданин Московской области" выдающемуся российскому ученому, мировому лидеру в области синтеза новых сверхтяжелых химических элементов академику Юрию Оганесяну.
В начале ноября сообщалось, что Оганесяну присуждена первая международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.
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"Андрей Воробьев поздравил Юрия Цолаковича и вручил еще одну награду - звание "Почетный гражданин Московской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE".
"Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи. И, конечно, зная вас как человека скромного, не любящего всего этого церемониала, понимаешь, что работает большая дружная команда. Работает давно. Я хочу вам искренние слова благодарности сказать. И за достижения, и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, ваши последователи, люди, которые должны добиться каких-то следующих высот. Я от всей души хочу вас поздравить и вручить награду – Почетный гражданин Московской области", - приводятся слова Воробьева в сообщении.
В честь Оганесяна 118-й элемент был в 2016 году официально назван "оганессоном".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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