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В ДНР заявили, что украинские силовики не пускают ОБСЕ в Старомарьевку

В ДНР заявили, что украинские силовики не пускают ОБСЕ в Старомарьевку - РИА Новости, 11.11.2021

В ДНР заявили, что украинские силовики не пускают ОБСЕ в Старомарьевку

Украинские силовики не пускают наблюдателей миссии ОБСЕ в захваченную ВС Украины Старомарьевку на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе, заявил... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:42

2021-11-11T12:42

2021-11-11T12:42

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики не пускают наблюдателей миссии ОБСЕ в захваченную ВС Украины Старомарьевку на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее СМИ сообщали, что вооруженные силы Украины заняли населенный пункт Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения в Тельмановском районе. По информации МИД ДНР, украинские силовики захватили этот населенный пункт, вывесили там украинский флаг и вырыли траншеи."Мы видим ноль реакции и излишняя пассивность стран-гарантов и ОБСЕ, которых самих не пускают в Старомарьевку. Возле блокпоста украинского, который они (ВС Украины – ред.) создали после захвата, ОБСЕ постояли и уехали. Вы точно наблюдатели? А где ваша реакция, осуждения", - заявил Пушилин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20211111/donbass-1758519440.html

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