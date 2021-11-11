https://ria.ru/20211111/nordstar-1758528043.html
NordStar опровергла данные об отмене рейса из Хургады в Россию
NordStar опровергла данные об отмене рейса из Хургады в Россию - РИА Новости, 11.11.2021
NordStar опровергла данные об отмене рейса из Хургады в Россию
Авиакомпания NordStar опровергла данные о задержке и отмене рейса с российскими туристами из египетской Хургады, в ноябре подобных рейсов у перевозчика нет. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:32
2021-11-11T11:32
2021-11-11T12:33
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Авиакомпания NordStar опровергла данные о задержке и отмене рейса с российскими туристами из египетской Хургады, в ноябре подобных рейсов у перевозчика нет.Ранее источник сообщал, что самолет NordStar с российскими туристами не смог вылететь в среду из аэропорта египетской Хургады."В полетной программе авиакомпании NordStar не было запланированных рейсов в Египет в ноябре 2021 года, а также авиакомпания не осуществляла продажу авиабилетов по направлению Москва – Хургада – Москва", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20211111/khurgada-1758500617.html
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в мире, египет, москва, хургада, новости - туризм
11:32 11.11.2021 (обновлено: 12:33 11.11.2021)
NordStar опровергла данные об отмене рейса из Хургады в Россию
NordStar опровергла данные об отмене рейса с российскими туристами из Хургады