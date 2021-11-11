https://ria.ru/20211111/nkts-1758534445.html
Объем клиринговых операций НКЦ за 10 месяцев вырос до 739,1 трлн рублей
Объем клиринговых операций НКЦ за 10 месяцев вырос до 739,1 трлн рублей - РИА Новости, 11.11.2021
Объем клиринговых операций НКЦ за 10 месяцев вырос до 739,1 трлн рублей
Объем клиринговых операций НКЦ на биржевых площадках Московской биржи и на внебиржевых рынках за 10 месяцев 2021 года вырос до 739,1 триллиона рублей, что на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:55
2021-11-11T11:55
2021-11-11T11:55
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Объем клиринговых операций НКЦ на биржевых площадках Московской биржи и на внебиржевых рынках за 10 месяцев 2021 года вырос до 739,1 триллиона рублей, что на 28,5 триллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил председатель правления НКЦ Эдди Астанин.По его словам, "такой рост клиринговых операций стал следствием как в целом благоприятной конъюнктуры рынка, так и результатом развития клиринговых услуг и сервисов, совершенствования технологической платформы и создания дополнительных возможностей для участников клиринга эффективно работать на финансовом рынке"."Определенное влияние на увеличение оборотов оказало включение в дополнение к российским рублям и иностранной валюте драгметаллов в перечень принимаемых в имущественный пул активов на рынке РЕПО с КСУ, что значительно расширило возможности участников эффективно использовать средства, направляемые для операций на биржевом рынке", - отметил руководитель НКЦ.Как сказал Астанин, на рост клиринговых операций повлияло также удлинение на три часа торгового дня и, соответственно, времени оказания участникам клиринговых услуг в связи с началом с семи утра торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи. Кроме того, НКЦ с августа 2021 года расширил для участников клиринга-нерезидентов возможность прямого допуска к клиринговому обслуживанию на Московской бирже и стал выполнять роль квалифицированного ЦК по сделкам для нерезидентов. Такой сервис позволяет снизить риски участников клиринга–нерезидентов и увеличить их лимиты для работы на российском рынке, а также объемы клиринговых операций.По словам Астанина, в соответствии с дорожной картой по реализации стратегии Группы "Московская биржа" по развитию клиринга до 2024 года предусматривается осуществление важных проектов, которые нацелены на создание условий для увеличения объемов торгов-клиринговых операций. В частности, планируется организация торгово-клиринговых линков для доступа к глобальным инструментам и глобальной ликвидности посредством осуществления клиринга иностранных инструментов - иностранной валюты, деривативов, акций, облигаций, ETF (Exchange Traded Fund).
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новости компаний - экономика, московская биржа, россия, национальный клиринговый центр (нкц)
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости
. Объем клиринговых операций НКЦ на биржевых площадках Московской биржи
и на внебиржевых рынках за 10 месяцев 2021 года вырос до 739,1 триллиона рублей, что на 28,5 триллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил председатель правления НКЦ Эдди Астанин.
По его словам, "такой рост клиринговых операций стал следствием как в целом благоприятной конъюнктуры рынка, так и результатом развития клиринговых услуг и сервисов, совершенствования технологической платформы и создания дополнительных возможностей для участников клиринга эффективно работать на финансовом рынке".
"Определенное влияние на увеличение оборотов оказало включение в дополнение к российским рублям и иностранной валюте драгметаллов в перечень принимаемых в имущественный пул активов на рынке РЕПО с КСУ, что значительно расширило возможности участников эффективно использовать средства, направляемые для операций на биржевом рынке", - отметил руководитель НКЦ.
Как сказал Астанин, на рост клиринговых операций повлияло также удлинение на три часа торгового дня и, соответственно, времени оказания участникам клиринговых услуг в связи с началом с семи утра торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи. Кроме того, НКЦ с августа 2021 года расширил для участников клиринга-нерезидентов возможность прямого допуска к клиринговому обслуживанию на Московской бирже и стал выполнять роль квалифицированного ЦК по сделкам для нерезидентов. Такой сервис позволяет снизить риски участников клиринга–нерезидентов и увеличить их лимиты для работы на российском рынке, а также объемы клиринговых операций.
"Мы рассчитываем, что одним из катализаторов увеличения оборотов станет получение в 2021 году НКЦ статуса налогового агента по сделкам, заключаемым на Московской бирже участниками клиринга-нерезидентами, обеспечивая перечисление в бюджет РФ налогов на доходы как самих участников клиринга - нерезидентов, так и их клиентов. Следует также отметить, что получение НКЦ в текущем году статуса квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer, QDD) по сделкам РЕПО с американскими ценными бумагами предоставляет возможность участникам применять к эквивалентным дивидендам доходам льготные ставки налогообложения. У нас есть уверенность в том, что перечень сделок, по которым НКЦ выступает в качестве QDD, будет расти, в первую очередь за счет производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются американские ценные бумаги", - пояснил предправления НКЦ.
По словам Астанина, в соответствии с дорожной картой по реализации стратегии Группы "Московская биржа" по развитию клиринга до 2024 года предусматривается осуществление важных проектов, которые нацелены на создание условий для увеличения объемов торгов-клиринговых операций. В частности, планируется организация торгово-клиринговых линков для доступа к глобальным инструментам и глобальной ликвидности посредством осуществления клиринга иностранных инструментов - иностранной валюты, деривативов, акций, облигаций, ETF (Exchange Traded Fund).