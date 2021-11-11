https://ria.ru/20211111/neft-1758524694.html

Экспорт нефти из России за девять месяцев составил 77,9 миллиарда долларов

Экспорт нефти из России за девять месяцев составил 77,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.11.2021

Экспорт нефти из России за девять месяцев составил 77,9 миллиарда долларов

Экспорт нефти из России в денежном выражении в сентябре сократился на 1,7% по сравнению с августом, а по сравнению с сентябрем прошлого года вырос в 1,9 раза,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:21

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2021-11-11T11:35

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Экспорт нефти из России в денежном выражении в сентябре сократился на 1,7% по сравнению с августом, а по сравнению с сентябрем прошлого года вырос в 1,9 раза, до 9,974 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).Физический экспорт нефти в сентябре сократился на 4,3% в месячном выражении и вырос на 6% в годовом - до 19,484 миллиона тонн.За январь-сентябрь физический экспорт нефти из РФ упал на 5,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 171,369 миллиона тонн, а в денежном выражении - вырос на 41%, до 77,897 миллиарда долларов.Экспорт нефтепродуктов из России в сентябре в физическом выражении увеличился по сравнению с августом на 24,5% - до 13,667 миллиона тонн, а в денежном - на 25,1%, до 7,097 миллиарда долларов. В январе-сентябре физический экспорт нефтепродуктов из РФ вырос на 2,7% - до 109,891 миллиона тонн, а в денежном выражении - на 44,8%, до 50,273 миллиарда долларов.По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении упал на 40,8% - до 72,366 миллиарда долларов, а в физическом - на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн.

https://ria.ru/20211110/neft-1758481259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), цены на нефть, россия