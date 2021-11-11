https://ria.ru/20211111/nato-1758664010.html

В Греции предрекли НАТО долгую борьбу с Россией

В Греции предрекли НАТО долгую борьбу с Россией - РИА Новости, 11.11.2021

В Греции предрекли НАТО долгую борьбу с Россией

НАТО следует готовиться к длительной борьбе с Россией, не исключен ни один сценарий, поэтому нужно вести диалог, чтобы избежать непреднамеренной эскалации,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T22:59

2021-11-11T22:59

2021-11-11T22:59

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АФИНЫ, 11 ноя – РИА Новости. НАТО следует готовиться к длительной борьбе с Россией, не исключен ни один сценарий, поэтому нужно вести диалог, чтобы избежать непреднамеренной эскалации, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на основной сессии 15-й Ежегодной конференции по обороне Балтии, посвященной новой стратегической концепции НАТО.Панайотопулос отметил, что НАТО следует продвигать "общие ценности, которые лежат в основе трансатлантического сообщества". "На Востоке действия России, очевидно, обесценивают свободолюбивый международный порядок, который открыто защищает НАТО. Россия, похоже, столкнулась с противником, которого не может победить, и в долгосрочной перспективе ее чрезмерное военное расширение в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвет ее позиции. Однако как постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из крупнейших ядерных держав, Москва останется важным игроком, способным вызвать серьезные осложнения", - сказал греческий министр. Он полагает, что НАТО надо готовиться к долгой борьбе с РФ.На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В России неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Как указал греческий министр, с одной стороны, альянс должен эффективно использовать ресурсы, чтобы дать "надежный, сбалансированный, пропорциональный" ответ на "агрессию России", поэтому НАТО должна продолжать укреплять свои позиции. "С другой стороны, полное и быстрое выполнение согласованной позиции НАТО по обороне и сдерживанию усилий России … должно дополняться предметным диалогом с Москвой во избежание недоразумений, просчетов и непреднамеренной эскалации. Диалог необходим, особенно во времена напряженности, подобной той, которую мы переживаем, чтобы повысить предсказуемость, а также ослабить давление или предотвратить региональные и международные кризисы", - сказал Панайотопулос.По его мнению, расширение НАТО, стран Запада и ЕС усилило у России неуверенность, недоверие, что может приводить к "все более агрессивной" позиции. "Мы должны быть в контакте с Москвой, но также четко обозначить Москве наши красные линии, каковы в конечном итоге наши обязательства", - добавил Панайотопулос. Он считает, что соглашение о контроле над вооружениями помогло бы снизить риск столкновения. "В общем, ни один сценарий наших отношений с Россией не является невозможным или неизбежным. В этом случае миссия НАТО должна заключаться в том, чтобы следовать совету известной поговорки "надеяться на лучшее, готовиться к худшему", - полагает он. Министр заявил, что Греция остается надежным союзником в НАТО, вносит вклад в повышение готовности и оперативности альянса, сохраняя оборонные расходы выше порогового уровня 2% ВВП.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211111/nato-1758656604.html

https://ria.ru/20211111/nato-1758525062.html

https://ria.ru/20211111/provokatsii-1758596632.html

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киев, оон, греция, владимир путин, нато, россия