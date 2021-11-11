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Эксперт обвинил НАТО в стремлении усилить военную напряженность
Эксперт обвинил НАТО в стремлении усилить военную напряженность - РИА Новости, 11.11.2021
Эксперт обвинил НАТО в стремлении усилить военную напряженность
Военное присутствие стран-членов НАТО в районе российского Крыма и северо-восточной части Черного моря является преднамеренным и провокационным и направлено на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T21:50
2021-11-11T21:50
сша
нато
военно-морские силы сша
черное море
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Военное присутствие стран-членов НАТО в районе российского Крыма и северо-восточной части Черного моря является преднамеренным и провокационным и направлено на обострение военной напряженности, считает представитель выступающей за мир организации Vrede Людо де Брабандер.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO)."Это показывает, что НАТО хочет усилить военную напряженность вместо того, чтобы искать мирные соглашения и решения. Маневры и военные действия в Черноморском регионе следует рассматривать в более широком геополитическом контексте расширения НАТО в Восточной Европе", - считает де Брабандер.Он напомнил, что этим летом Украина и НАТО провели учения в Черном море с участием десятков военных кораблей. Эксперт полагает, что "такие акты демонстрации силы чрезвычайно опасны". Путем активизации военного сотрудничества с Украиной НАТО хочет спровоцировать военную напряженность с Россией, отметил де Брабандер.В связи с этим он считает правомерными опасения России по поводу перспективы вступления Украины в НАТО. Такой шаг, по его мнению, может создать серьезную угрозу интересам безопасности России после последовательных раундов расширения НАТО в сторону российских границ в последние два десятилетия. "Необходима демилитаризованная среда. Эта новая холодная война ставит под угрозу мир во всей Европе. НАТО должна прекратить эти провокации и принять во внимание интересы в сфере безопасности России", - добавил де Брабандер.По его мнению, Североатлантический альянс "заинтересован только в геополитическом господстве и служении интересам военно-промышленного комплекса", а не в построении конструктивных каналов связи и переговорах для поиска политических решений.МО РФ ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В России неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
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сша, нато, военно-морские силы сша, черное море, россия
21:50 11.11.2021
 
Эксперт обвинил НАТО в стремлении усилить военную напряженность

Эксперт Vrede Людо де Брабандер обвинил НАТО в стремлении усилить военную напряженность

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Военное присутствие стран-членов НАТО в районе российского Крыма и северо-восточной части Черного моря является преднамеренным и провокационным и направлено на обострение военной напряженности, считает представитель выступающей за мир организации Vrede Людо де Брабандер.
Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO).
"Это показывает, что НАТО хочет усилить военную напряженность вместо того, чтобы искать мирные соглашения и решения. Маневры и военные действия в Черноморском регионе следует рассматривать в более широком геополитическом контексте расширения НАТО в Восточной Европе", - считает де Брабандер.
Он напомнил, что этим летом Украина и НАТО провели учения в Черном море с участием десятков военных кораблей. Эксперт полагает, что "такие акты демонстрации силы чрезвычайно опасны". Путем активизации военного сотрудничества с Украиной НАТО хочет спровоцировать военную напряженность с Россией, отметил де Брабандер.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 18:36
Путин отметил провокационную активность стран НАТО в Черном море
В связи с этим он считает правомерными опасения России по поводу перспективы вступления Украины в НАТО. Такой шаг, по его мнению, может создать серьезную угрозу интересам безопасности России после последовательных раундов расширения НАТО в сторону российских границ в последние два десятилетия. "Необходима демилитаризованная среда. Эта новая холодная война ставит под угрозу мир во всей Европе. НАТО должна прекратить эти провокации и принять во внимание интересы в сфере безопасности России", - добавил де Брабандер.
По его мнению, Североатлантический альянс "заинтересован только в геополитическом господстве и служении интересам военно-промышленного комплекса", а не в построении конструктивных каналов связи и переговорах для поиска политических решений.
МО РФ ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.
Самолет-разведчик RС-135 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 14:54
Британский самолет-разведчик пытался приблизиться к границе у Крыма
На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В России неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
Военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 14:51
Минобороны обвинило США в агрессии у границ России
 
СШАНАТОВоенно-морские силы СШАЧерное мореРоссия
 
 
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