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В МИД назвали действия НАТО в Черном море игрой с огнем
В МИД назвали действия НАТО в Черном море игрой с огнем - РИА Новости, 11.11.2021
В МИД назвали действия НАТО в Черном море игрой с огнем
Россия встревожена обстановкой в Чёрном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2021
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в мире
нато
черное море
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия встревожена обстановкой в Чёрном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе", - сказал он журналистам."Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Всё это - игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность", - отметил Рябков. По его словам, оборона России надежна, Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор."К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения", - добавил Рябков.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO).МО РФ заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20211110/pentagon-1758473268.html
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в мире, нато, черное море, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), военно-морские силы сша
11:23 11.11.2021 (обновлено: 11:34 11.11.2021)
 
В МИД назвали действия НАТО в Черном море игрой с огнем

Замглавы МИД Рябков назвал активизацию НАТО в Черном море игрой с огнем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия встревожена обстановкой в Чёрном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе", - сказал он журналистам.
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"Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Всё это - игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность", - отметил Рябков. По его словам, оборона России надежна, Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор.
"К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения", - добавил Рябков.
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Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO).
МО РФ заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.
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В миреНАТОЧерное мореРоссияСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Военно-морские силы США
 
 
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