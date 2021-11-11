https://ria.ru/20211111/nato-1758525062.html

В МИД назвали действия НАТО в Черном море игрой с огнем

В МИД назвали действия НАТО в Черном море игрой с огнем - РИА Новости, 11.11.2021

В МИД назвали действия НАТО в Черном море игрой с огнем

Россия встревожена обстановкой в Чёрном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2021

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия встревожена обстановкой в Чёрном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе", - сказал он журналистам."Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Всё это - игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность", - отметил Рябков. По его словам, оборона России надежна, Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор."К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения", - добавил Рябков.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO).МО РФ заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20211110/pentagon-1758473268.html

https://ria.ru/20211110/samolet-1758342183.html

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в мире, нато, черное море, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), военно-морские силы сша