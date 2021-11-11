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В Ростовской области сотрудника МЧС уволили за нападение на приют для собак
В Ростовской области сотрудника МЧС уволили за нападение на приют для собак - РИА Новости, 11.11.2021
В Ростовской области сотрудника МЧС уволили за нападение на приют для собак
Сотрудника ГУМЧС России по Ростовской области уволили из ведомства после того, как он напал с оружием на приют для собак и застрелил одну из них, сообщил РИА... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:27
2021-11-11T17:28
происшествия
ростовская область
аксайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудника ГУМЧС России по Ростовской области уволили из ведомства после того, как он напал с оружием на приют для собак и застрелил одну из них, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.По словам руководителя приюта "Дядя Феникс" в Аксайском районе Ильи Нурутдинова, в минувшее воскресенье в приют зашли трое мужчин, один из них с оружием. Одну из собак он застрелил, вторую, предположительно, ранил.Позже выяснилось, что стрелявший работает в областном главке МЧС. Свои действия мужчина мотивировал тем, что на территории приюта его маленькую дочь якобы покусали собаки."По данному происшествию проведена проверка в отношении сотрудника ГУМЧС по Ростовской области. Факт подтвердился. Подобное поведение несовместимо с кодексом чести сотрудника МЧС. По решению руководства главного управления этот сотрудник уволен", - сказал представитель областного главка МЧС.По его словам, ведомство приносит извинения сотрудникам приюта за случившееся.В настоящее время, по данным руководства приюта, полиция проводит проверку по их обращению. Решается вопрос о возбуждении уголовного или административного дела.
https://ria.ru/20211108/chelyabinsk-1758006461.html
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ростовская область
аксайский район
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происшествия, ростовская область, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:27 11.11.2021 (обновлено: 17:28 11.11.2021)
 
В Ростовской области сотрудника МЧС уволили за нападение на приют для собак

Сотрудника ГУМЧС России по Ростовской области уволили после нападения на приют для собак

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудника ГУМЧС России по Ростовской области уволили из ведомства после того, как он напал с оружием на приют для собак и застрелил одну из них, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
По словам руководителя приюта "Дядя Феникс" в Аксайском районе Ильи Нурутдинова, в минувшее воскресенье в приют зашли трое мужчин, один из них с оружием. Одну из собак он застрелил, вторую, предположительно, ранил.
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Позже выяснилось, что стрелявший работает в областном главке МЧС. Свои действия мужчина мотивировал тем, что на территории приюта его маленькую дочь якобы покусали собаки.
"По данному происшествию проведена проверка в отношении сотрудника ГУМЧС по Ростовской области. Факт подтвердился. Подобное поведение несовместимо с кодексом чести сотрудника МЧС. По решению руководства главного управления этот сотрудник уволен", - сказал представитель областного главка МЧС.
По его словам, ведомство приносит извинения сотрудникам приюта за случившееся.
В настоящее время, по данным руководства приюта, полиция проводит проверку по их обращению. Решается вопрос о возбуждении уголовного или административного дела.
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ПроисшествияРостовская областьАксайский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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