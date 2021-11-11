https://ria.ru/20211111/napadenie-1758616065.html

В Ростовской области сотрудника МЧС уволили за нападение на приют для собак

В Ростовской области сотрудника МЧС уволили за нападение на приют для собак - РИА Новости, 11.11.2021

В Ростовской области сотрудника МЧС уволили за нападение на приют для собак

Сотрудника ГУМЧС России по Ростовской области уволили из ведомства после того, как он напал с оружием на приют для собак и застрелил одну из них, сообщил РИА... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:27

2021-11-11T17:27

2021-11-11T17:28

происшествия

ростовская область

аксайский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудника ГУМЧС России по Ростовской области уволили из ведомства после того, как он напал с оружием на приют для собак и застрелил одну из них, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.По словам руководителя приюта "Дядя Феникс" в Аксайском районе Ильи Нурутдинова, в минувшее воскресенье в приют зашли трое мужчин, один из них с оружием. Одну из собак он застрелил, вторую, предположительно, ранил.Позже выяснилось, что стрелявший работает в областном главке МЧС. Свои действия мужчина мотивировал тем, что на территории приюта его маленькую дочь якобы покусали собаки."По данному происшествию проведена проверка в отношении сотрудника ГУМЧС по Ростовской области. Факт подтвердился. Подобное поведение несовместимо с кодексом чести сотрудника МЧС. По решению руководства главного управления этот сотрудник уволен", - сказал представитель областного главка МЧС.По его словам, ведомство приносит извинения сотрудникам приюта за случившееся.В настоящее время, по данным руководства приюта, полиция проводит проверку по их обращению. Решается вопрос о возбуждении уголовного или административного дела.

https://ria.ru/20211108/chelyabinsk-1758006461.html

https://ria.ru/20211011/sobaka-1754102451.html

ростовская область

аксайский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия