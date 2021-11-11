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Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к препаратам
Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к препаратам - РИА Новости, 11.11.2021
Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к препаратам
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что надо разделять процедуры допуска препаратов на рынки стран и признание сертификатов о вакцинации. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:17
2021-11-11T15:17
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михаил мурашко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что надо разделять процедуры допуска препаратов на рынки стран и признание сертификатов о вакцинации.В Минздраве России в четверг состоялась встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с делегацией Совета Европы во главе с заместителем генсекретаря Совета Европы Бьёрном Берге.Мурашко отметил, что Россия выступает за "решение вопроса взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 на основании подтвержденного факта вакцинации без привязки к конкретному вакцинному препарату". По его словам, это поможет решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения."Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов. В то же время, многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба Минздрава РФ.В пресс-службе министерства также добавили, что министр отметил важность недопущения дискриминации граждан, вакцинированных официально одобренными национальными регуляторами препаратами для профилактики COVID-19."Текущая работа по признанию сертификатов о вакцинации продемонстрировала наличие и актуальность такой проблемы", - говорится в сообщении.
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в мире, общество, совет европы, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
15:17 11.11.2021
 
Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к препаратам

Мурашко призвал разделять процедуры допуска препаратов на рынки и признание сертификатов

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что надо разделять процедуры допуска препаратов на рынки стран и признание сертификатов о вакцинации.
В Минздраве России в четверг состоялась встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с делегацией Совета Европы во главе с заместителем генсекретаря Совета Европы Бьёрном Берге.
Мурашко отметил, что Россия выступает за "решение вопроса взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 на основании подтвержденного факта вакцинации без привязки к конкретному вакцинному препарату". По его словам, это поможет решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения.
"Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов. В то же время, многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба Минздрава РФ.
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В пресс-службе министерства также добавили, что министр отметил важность недопущения дискриминации граждан, вакцинированных официально одобренными национальными регуляторами препаратами для профилактики COVID-19.
"Текущая работа по признанию сертификатов о вакцинации продемонстрировала наличие и актуальность такой проблемы", - говорится в сообщении.
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