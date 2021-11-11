https://ria.ru/20211111/murashko-1758584876.html
Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к препаратам
Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к препаратам - РИА Новости, 11.11.2021
Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к препаратам
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что надо разделять процедуры допуска препаратов на рынки стран и признание сертификатов о вакцинации. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:17
2021-11-11T15:17
2021-11-11T15:17
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что надо разделять процедуры допуска препаратов на рынки стран и признание сертификатов о вакцинации.В Минздраве России в четверг состоялась встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с делегацией Совета Европы во главе с заместителем генсекретаря Совета Европы Бьёрном Берге.Мурашко отметил, что Россия выступает за "решение вопроса взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 на основании подтвержденного факта вакцинации без привязки к конкретному вакцинному препарату". По его словам, это поможет решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения."Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов. В то же время, многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба Минздрава РФ.В пресс-службе министерства также добавили, что министр отметил важность недопущения дискриминации граждан, вакцинированных официально одобренными национальными регуляторами препаратами для профилактики COVID-19."Текущая работа по признанию сертификатов о вакцинации продемонстрировала наличие и актуальность такой проблемы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211110/sertifikat-1758436078.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, общество, совет европы, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к препаратам
Мурашко призвал разделять процедуры допуска препаратов на рынки и признание сертификатов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
заявил, что надо разделять процедуры допуска препаратов на рынки стран и признание сертификатов о вакцинации.
В Минздраве России
в четверг состоялась встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с делегацией Совета Европы
во главе с заместителем генсекретаря Совета Европы Бьёрном Берге.
Мурашко отметил, что Россия выступает за "решение вопроса взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 на основании подтвержденного факта вакцинации без привязки к конкретному вакцинному препарату". По его словам, это поможет решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения.
"Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов. В то же время, многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба Минздрава РФ.
В пресс-службе министерства также добавили, что министр отметил важность недопущения дискриминации граждан, вакцинированных официально одобренными национальными регуляторами препаратами для профилактики COVID-19.
"Текущая работа по признанию сертификатов о вакцинации продемонстрировала наличие и актуальность такой проблемы", - говорится в сообщении.