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В Москве выявили 6240 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6240 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.11.2021
В Москве выявили 6240 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230), Подмосковье (2617), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:42
2021-11-11T11:42
2021-11-11T11:42
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230), Подмосковье (2617), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6240, 2. Санкт-Петербург - 3230, 3. Московская область - 2617", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 39, Ненецком автономном округе - 20, Чукотском автономном округе - 19.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 6240 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6240 новых случаев заражения коронавирусом