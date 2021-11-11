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Минобороны заявило о росте военной активности в Черном море

Минобороны заявило о росте военной активности в Черном море - РИА Новости, 11.11.2021

Минобороны заявило о росте военной активности в Черном море

В Черном море значительно увеличилась военная активность США и их союзников по НАТО, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:42

2021-11-11T14:42

2021-11-11T16:22

безопасность

сша

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

республика крым

су-30

boeing p-8 poseidon

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Черном море значительно увеличилась военная активность США и их союзников по НАТО, сообщило Минобороны России.Прежде всего это касается действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации, уточнили в ведомстве."За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО", — говорится в сообщении министерства.Два базовых патрульных самолета P-8А Poseidon, а также разведчики U-2S и RC-135 совершили полеты над северо-западной и центральной частями Черного моря.Кроме того, британский RC-135 с 12:00 до 15:00 попытался подлететь к российской границе в районе юго-западной части Крыма. Для контроля за его действиями в воздух поднялся истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к самолету ВВС Великобритании на удалении около 30 километров от государственных рубежей. После этого RC-135 изменил курс в направлении от полуострова.В Минобороны также заявили, что флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter — ранее прибывшие в Черное море для военных учений — продолжают движение в западную часть акватории.В ведомстве подчеркнули, что расценивают подобные "внеплановые учения" как "абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США". Такое поведение создает "угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", указали в министерстве.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны, в частности в Черном море, заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало. В ведомстве считают, что США пытаются создать группировку войск у границ России, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211111/putin-1758546164.html

https://ria.ru/20211111/ucheniya-1758413962.html

сша

россия

республика крым

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, республика крым, су-30, boeing p-8 poseidon, воздушно-космические силы россии, черное море