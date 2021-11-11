14:42 11.11.2021 (обновлено: 16:22 11.11.2021)
Минобороны заявило о росте военной активности в Черном море
Минобороны заявило о росте военной активности НАТО в Черном море
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Черном море значительно увеличилась военная активность США и их союзников по НАТО, сообщило Минобороны России.
Прежде всего это касается действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации, уточнили в ведомстве.
"За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО", — говорится в сообщении министерства.
Два базовых патрульных самолета P-8А Poseidon, а также разведчики U-2S и RC-135 совершили полеты над северо-западной и центральной частями Черного моря.
Кроме того, британский RC-135 с 12:00 до 15:00 попытался подлететь к российской границе в районе юго-западной части Крыма. Для контроля за его действиями в воздух поднялся истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к самолету ВВС Великобритании на удалении около 30 километров от государственных рубежей. После этого RC-135 изменил курс в направлении от полуострова.
В Минобороны также заявили, что флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter — ранее прибывшие в Черное море для военных учений — продолжают движение в западную часть акватории.
"Контроль за действиями американских кораблей ведут крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота", — добавили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что расценивают подобные "внеплановые учения" как "абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США". Такое поведение создает "угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", указали в министерстве.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны, в частности в Черном море, заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало. В ведомстве считают, что США пытаются создать группировку войск у границ России, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.