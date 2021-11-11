https://ria.ru/20211111/mononukleoz-1758622353.html
Эту опасную болезнь легко спутать с ковидом. Вот четыре признака, как их различать
Названа опасная болезнь, которую легко спутать с COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
Эту опасную болезнь легко спутать с ковидом. Вот четыре признака, как их различать
Мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр, имеет симптомы, схожие как с сезонными инфекциями, так и с COVID-19, пишет Sabah. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:49
2021-11-11T17:49
2021-11-11T17:49
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр, имеет симптомы, схожие как с сезонными инфекциями, так и с COVID-19, пишет Sabah.По словам автора материала, основное отличие мононуклеоза от других инфекций — увеличение лимфатических узлов. Кроме того, распространены такие симптомы, как отек миндалин и поражения печени и селезенки. Основной источник распространения вируса Эпштейна — Барра от человека к человеку — жидкости организма, особенно слюна. Также подхватить возбудитель можно при переливании зараженной крови или трансплантации зараженного органа.Как отмечает СМИ, болезнь развивается достаточно медленно: симптомы, а именно — жар, боль в горле, ломота, головная боль, слабость, сыпь и лимфатический отек, могут проявиться через четыре-шесть недель после инфицирования. "На фоне распространения COVID-19 диагностировать мононуклеоз непросто. Отличие можно понять по увеличению лимфатических узлов, миндалин, печени и селезенки", — говорится в материале.Главным способом не заразить окружающих автор статьи считает внимательное отношение к гигиене, частое мытье рук, отказ от использования общих вещей с другими людьми и ограничение близких контактов. Кроме того, на время болезни важно ограничить физическую активность и контактные виды спорта (единоборства, командные игры и так далее), поскольку мононуклеоз вызывает увеличение селезенки, а сильные нагрузки могут ее повредить.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, здоровый образ жизни (зож)
Названа опасная болезнь, которую легко спутать с COVID-19
Sabah: названы отличительные признаки болезни, которую легко спутать с COVID-19
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр, имеет симптомы, схожие как с сезонными инфекциями, так и с COVID-19, пишет Sabah.
По словам автора материала, основное отличие мононуклеоза от других инфекций — увеличение лимфатических узлов. Кроме того, распространены такие симптомы, как отек миндалин и поражения печени и селезенки. Основной источник распространения вируса Эпштейна — Барра от человека к человеку — жидкости организма, особенно слюна. Также подхватить возбудитель можно при переливании зараженной крови или трансплантации зараженного органа.
Как отмечает СМИ, болезнь развивается достаточно медленно: симптомы, а именно — жар, боль в горле, ломота, головная боль, слабость, сыпь и лимфатический отек, могут проявиться через четыре-шесть недель после инфицирования. "На фоне распространения COVID-19 диагностировать мононуклеоз непросто. Отличие можно понять по увеличению лимфатических узлов, миндалин, печени и селезенки", — говорится в материале.
Главным способом не заразить окружающих автор статьи считает внимательное отношение к гигиене, частое мытье рук, отказ от использования общих вещей с другими людьми и ограничение близких контактов. Кроме того, на время болезни важно ограничить физическую активность и контактные виды спорта (единоборства, командные игры и так далее), поскольку мононуклеоз вызывает увеличение селезенки, а сильные нагрузки могут ее повредить.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>