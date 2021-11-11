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Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день
Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день - РИА Новости, 11.11.2021
Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день
Более миллиона молний зафиксировано за сутки над центральными и восточными районами Австралии, сообщил телеканал 9News. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:14
2021-11-11T11:14
2021-11-11T11:14
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квинсленд
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более миллиона молний зафиксировано за сутки над центральными и восточными районами Австралии, сообщил телеканал 9News.По его данным, во время грозы над большей территорией Австралии синоптики насчитали 1,37 миллиона разрядов молний как между облаками, так и между облаками и землей.Сильнейшие за 20 лет ливни в некоторых районах страны затопили дороги, из берегов вышли реки. Власти призывают водителей не пересекать затопленные дороги на машинах.Сообщается, что грозовой фронт протянулся на 2,5 тысячи километров от Северной территории до юго-востока штата Квинсленд.
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в мире, австралия, квинсленд
Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день
Над Австралией зафиксировали 1,37 миллиона молний за сутки