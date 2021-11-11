https://ria.ru/20211111/molnii-1758523508.html

Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день

Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день - РИА Новости, 11.11.2021

Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день

Более миллиона молний зафиксировано за сутки над центральными и восточными районами Австралии, сообщил телеканал 9News. РИА Новости, 11.11.2021

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более миллиона молний зафиксировано за сутки над центральными и восточными районами Австралии, сообщил телеканал 9News.По его данным, во время грозы над большей территорией Австралии синоптики насчитали 1,37 миллиона разрядов молний как между облаками, так и между облаками и землей.Сильнейшие за 20 лет ливни в некоторых районах страны затопили дороги, из берегов вышли реки. Власти призывают водителей не пересекать затопленные дороги на машинах.Сообщается, что грозовой фронт протянулся на 2,5 тысячи километров от Северной территории до юго-востока штата Квинсленд.

https://ria.ru/20210804/molniya-1744322409.html

австралия

квинсленд

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в мире, австралия, квинсленд