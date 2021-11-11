https://ria.ru/20211111/modernizatsiya-1758579690.html

Австрийская компания модернизирует завод в Шуе за 300 миллионов евро

Австрийская компания модернизирует завод в Шуе за 300 миллионов евро - РИА Новости, 11.11.2021

Австрийская компания модернизирует завод в Шуе за 300 миллионов евро

Австрийская компания "Эггер", работающая в Ивановской области с 2006 года, планирует модернизировать производство, вложив в проект порядка 300 миллионов евро -... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:56

2021-11-11T14:56

2021-11-11T14:56

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 11 ноя – РИА Новости. Австрийская компания "Эггер", работающая в Ивановской области с 2006 года, планирует модернизировать производство, вложив в проект порядка 300 миллионов евро - соответствующее соглашение подписали глава региона Станислав Воскресенский и представитель Группы "Эггер" Томас Ляйссинг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.В ассортименте завода "Эггер Древпродукт Шуя" - древесно-стружечные плиты. Численность работников предприятия составляет более 370 человек. За 9 месяцев текущего года объем отгруженных товаров собственного производства составил почти 4,1 миллиарда рублей. Продукция поступает на российские рынки, а также идет в страны Евразийского Экономического Союза, на экспорт.По словам собеседника агентства, инвестпроект направлен на модернизацию предприятия с использованием последних производственных технологий и экспертиз в области защиты окружающей среды, он обеспечит к 2024 году создание ста новых высокопроизводительных рабочих мест. При этом мощности обновленного производства позволят удовлетворить растущий спрос на рынке.Как отметил Станислав Воскресенский, компания "Эггер" уже давно работает в Ивановской области, платит налоги, созданы более 300 рабочих мест.

https://ria.ru/20211026/granty-1756281672.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский