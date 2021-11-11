https://ria.ru/20211111/modernizatsiya-1758579690.html
Австрийская компания модернизирует завод в Шуе за 300 миллионов евро
Австрийская компания модернизирует завод в Шуе за 300 миллионов евро - РИА Новости, 11.11.2021
Австрийская компания модернизирует завод в Шуе за 300 миллионов евро
Австрийская компания "Эггер", работающая в Ивановской области с 2006 года, планирует модернизировать производство, вложив в проект порядка 300 миллионов евро -... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:56
2021-11-11T14:56
2021-11-11T14:56
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 11 ноя – РИА Новости. Австрийская компания "Эггер", работающая в Ивановской области с 2006 года, планирует модернизировать производство, вложив в проект порядка 300 миллионов евро - соответствующее соглашение подписали глава региона Станислав Воскресенский и представитель Группы "Эггер" Томас Ляйссинг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.В ассортименте завода "Эггер Древпродукт Шуя" - древесно-стружечные плиты. Численность работников предприятия составляет более 370 человек. За 9 месяцев текущего года объем отгруженных товаров собственного производства составил почти 4,1 миллиарда рублей. Продукция поступает на российские рынки, а также идет в страны Евразийского Экономического Союза, на экспорт.По словам собеседника агентства, инвестпроект направлен на модернизацию предприятия с использованием последних производственных технологий и экспертиз в области защиты окружающей среды, он обеспечит к 2024 году создание ста новых высокопроизводительных рабочих мест. При этом мощности обновленного производства позволят удовлетворить растущий спрос на рынке.Как отметил Станислав Воскресенский, компания "Эггер" уже давно работает в Ивановской области, платит налоги, созданы более 300 рабочих мест.
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станислав воскресенский
ИВАНОВО, 11 ноя – РИА Новости.
Австрийская компания "Эггер", работающая в Ивановской области с 2006 года, планирует модернизировать производство, вложив в проект порядка 300 миллионов евро - соответствующее соглашение подписали глава региона Станислав Воскресенский
и представитель Группы "Эггер" Томас Ляйссинг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
В ассортименте завода "Эггер Древпродукт Шуя" - древесно-стружечные плиты. Численность работников предприятия составляет более 370 человек. За 9 месяцев текущего года объем отгруженных товаров собственного производства составил почти 4,1 миллиарда рублей. Продукция поступает на российские рынки, а также идет в страны Евразийского Экономического Союза, на экспорт.
По словам собеседника агентства, инвестпроект направлен на модернизацию предприятия с использованием последних производственных технологий и экспертиз в области защиты окружающей среды, он обеспечит к 2024 году создание ста новых высокопроизводительных рабочих мест. При этом мощности обновленного производства позволят удовлетворить растущий спрос на рынке.
Как отметил Станислав Воскресенский, компания "Эггер" уже давно работает в Ивановской области, платит налоги, созданы более 300 рабочих мест.
"Мы вместе провели переговоры и договорились, что компания проинвестирует и увеличит свои мощности, добавит еще рабочих мест. Для Ивановской области это очень важно. Особенно это важно для наших малых городов, где работу найти сложнее жителям. Я очень надеюсь, что эти рабочие места, а у нас на счету каждое рабочее место, станут достойным подспорьем и для жителей Шуи и Шуйского района, и для бюджета Шуи и Ивановской области в целом", – отметил глава региона.