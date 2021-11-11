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Религия
https://ria.ru/20211111/mitropolit-1758640094.html
Грузинская патриархия осудила митрополита за причащение Саакашвили в тюрьме
Грузинская патриархия осудила митрополита за причащение Саакашвили в тюрьме - РИА Новости, 11.11.2021
Грузинская патриархия осудила митрополита за причащение Саакашвили в тюрьме
В Патриархии Грузии сочли неуместным заявление митрополит Ахалкалакского Николоза (Пачуашвили), который сравнил голодовку экс-президента страны Михаила... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:14
2021-11-11T19:30
религия
грузия
михаил саакашвили
рустави
грузинская православная церковь
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В Патриархии Грузии сочли неуместным заявление митрополит Ахалкалакского Николоза (Пачуашвили), который сравнил голодовку экс-президента страны Михаила Саакашвили с Великим постом. , говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Грузинской Патриархии.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и растрате средств из госбюджета.В понедельник 8 ноября митрополит исповедал и причастил Михаила Саакашвили в тюрьме № 12 в Рустави. По словам священнослужителя, об этом попросил сам политик. Священнослужитель заявил, что голодовка, которую экс-президент держит уже 42 дня, является шагом для "примирения и усиления Грузии"."Как известно, митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили) дважды посетил в тюрьме третьего президента Грузии господина Михаила Саакашвили, и в обоих случаях высказанные им комментарии вызвали у людей сильную тревогу", – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Грузинской православной церкви.В патриархии отметили, что личные взгляды митрополита еще больше усложнили возможность взаимного примирения, а сравнение голодовки с Великим постом сочли неправильным."Церковный пост – это акт раскаяния, совершаемый с упованием на прощение грехов и покаяние … Он не имеет ничего общего с формой протеста, мотивированной несправедливым обращением, в котором голодающий перекладывает ответственность за возможные тяжкие последствия на другого", – отмечается в заявлении.Ранее Митрополит Николоз и ряд других высокопоставленных иерархов Грузинской православной церкви высказались в защиту Саакашвили. По их мнению, сажать бывшего президента в тюрьму — это "неверная практика" для страны, и что первые лица государства, хоть и бывшие, вообще не должны находиться в заключении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/saakashvili-1758636937.html
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грузия, михаил саакашвили, рустави, грузинская православная церковь
19:14 11.11.2021 (обновлено: 19:30 11.11.2021)
 

Грузинская патриархия осудила митрополита за причащение Саакашвили в тюрьме

© Sputnik / Alexander ImedashviliВход в здание патриархии Грузии
Вход в здание патриархии Грузии - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В Патриархии Грузии сочли неуместным заявление митрополит Ахалкалакского Николоза (Пачуашвили), который сравнил голодовку экс-президента страны Михаила Саакашвили с Великим постом. , говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Грузинской Патриархии.
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и растрате средств из госбюджета.
В понедельник 8 ноября митрополит исповедал и причастил Михаила Саакашвили в тюрьме № 12 в Рустави. По словам священнослужителя, об этом попросил сам политик. Священнослужитель заявил, что голодовка, которую экс-президент держит уже 42 дня, является шагом для "примирения и усиления Грузии".
"Как известно, митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили) дважды посетил в тюрьме третьего президента Грузии господина Михаила Саакашвили, и в обоих случаях высказанные им комментарии вызвали у людей сильную тревогу", – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Грузинской православной церкви.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 18:51В мире
При одном условии. Саакашвили решил прекратить голодовку
В патриархии отметили, что личные взгляды митрополита еще больше усложнили возможность взаимного примирения, а сравнение голодовки с Великим постом сочли неправильным.
"Церковный пост – это акт раскаяния, совершаемый с упованием на прощение грехов и покаяние … Он не имеет ничего общего с формой протеста, мотивированной несправедливым обращением, в котором голодающий перекладывает ответственность за возможные тяжкие последствия на другого", – отмечается в заявлении.
Ранее Митрополит Николоз и ряд других высокопоставленных иерархов Грузинской православной церкви высказались в защиту Саакашвили. По их мнению, сажать бывшего президента в тюрьму — это "неверная практика" для страны, и что первые лица государства, хоть и бывшие, вообще не должны находиться в заключении.
 
РелигияГрузияМихаил СаакашвилиРуставиГрузинская православная церковь
 
 
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