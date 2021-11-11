https://ria.ru/20211111/miting-1758602828.html

В Тбилиси на митинге в поддержку Саакашвили пострадал один из участников

В Тбилиси на митинге в поддержку Саакашвили пострадал один из участников - РИА Новости, 11.11.2021

В Тбилиси на митинге в поддержку Саакашвили пострадал один из участников

Неизвестные бросили бетонный осколок c крыши жилого дома в сторону участников акции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, у одного мужчины... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:37

2021-11-11T16:37

2021-11-11T16:37

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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Неизвестные бросили бетонный осколок c крыши жилого дома в сторону участников акции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, у одного мужчины разбита голова, сообщил оппозиционный лидер Ника Мелия на митинге."Этот камень был брошен с крыши дома. Этот бетонный осколок попал в мужчину, разбив ему голову. Неужели вам не стыдно, что пришедший на мирную акцию мужчина возвращается домой с разбитой головой. Это лицо существующего режима", - сказал Мелия.Скорая помощь, прибывшая на место, уже наложила бинтовую повязку пострадавшему.Акции в поддержку заключенного Саакашвили проходят в Тбилиси ежедневно. На этот раз митингующие стоят перед зданием Службы госбезопасности.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211110/politsiya-1758367828.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, ника мелия, задержание саакашвили в грузии