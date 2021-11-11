20:04 11.11.2021 (обновлено: 21:06 11.11.2021)
Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе, заявила Меркель
Меркель заявила, что Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
БЕРЛИН, 11 ноя — РИА Новости. Во время разговора с Владимиром Путиным врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обвинила Минск в создании кризисной ситуации с мигрантами.
"В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
Президент России предложил восстановить контакты между странами Евросоюза и Минском, чтобы разрешить текущую ситуацию. Лидеры отметили важность ее скорейшего урегулирования.
Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за два дня. Накануне они также обсуждали миграционный кризис. Врио канцлера назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" нелегалов белорусскими властями и попросила российского главу государства повлиять на это.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, Путин находится в постоянном контакте с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ситуация с мигрантами
Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Как заявлял врио главы МИД Германии Хайко Маас, Евросоюз намерен расширить санкции против Минска, а также всех лиц и компаний, причастных к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. Речь идет и о секторальных санкциях, добавил он. В этом случае ограничения ударят по всему Союзному государству.
Ранее агентство Блумберг уже сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за обстановки на польско-белорусской границе. В российском МИД заявили, что не удивлены: реакция Евросоюза на любые международные проблемы всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой".