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Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе, заявила Меркель
Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе, заявила Меркель - РИА Новости, 11.11.2021
Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе, заявила Меркель
Во время разговора с Владимиром Путиным врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обвинила Минск в создании кризисной ситуации с мигрантами. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:04
2021-11-11T21:06
в мире
белоруссия
минск
польша
ангела меркель
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
германия
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БЕРЛИН, 11 ноя — РИА Новости. Во время разговора с Владимиром Путиным врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обвинила Минск в создании кризисной ситуации с мигрантами."В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.Президент России предложил восстановить контакты между странами Евросоюза и Минском, чтобы разрешить текущую ситуацию. Лидеры отметили важность ее скорейшего урегулирования.Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за два дня. Накануне они также обсуждали миграционный кризис. Врио канцлера назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" нелегалов белорусскими властями и попросила российского главу государства повлиять на это.Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, Путин находится в постоянном контакте с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Ситуация с мигрантамиЛетом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Как заявлял врио главы МИД Германии Хайко Маас, Евросоюз намерен расширить санкции против Минска, а также всех лиц и компаний, причастных к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. Речь идет и о секторальных санкциях, добавил он. В этом случае ограничения ударят по всему Союзному государству.Ранее агентство Блумберг уже сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за обстановки на польско-белорусской границе. В российском МИД заявили, что не удивлены: реакция Евросоюза на любые международные проблемы всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой".
https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758545352.html
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, польша, ангела меркель, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, германия, владимир путин, россия
20:04 11.11.2021 (обновлено: 21:06 11.11.2021)
 
Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе, заявила Меркель

Меркель заявила, что Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе с Польшей

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 11 ноя — РИА Новости. Во время разговора с Владимиром Путиным врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обвинила Минск в создании кризисной ситуации с мигрантами.
"В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
Президент России предложил восстановить контакты между странами Евросоюза и Минском, чтобы разрешить текущую ситуацию. Лидеры отметили важность ее скорейшего урегулирования.
Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за два дня. Накануне они также обсуждали миграционный кризис. Врио канцлера назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" нелегалов белорусскими властями и попросила российского главу государства повлиять на это.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:34
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Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, Путин находится в постоянном контакте с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ситуация с мигрантами

Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Как заявлял врио главы МИД Германии Хайко Маас, Евросоюз намерен расширить санкции против Минска, а также всех лиц и компаний, причастных к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. Речь идет и о секторальных санкциях, добавил он. В этом случае ограничения ударят по всему Союзному государству.
Ранее агентство Блумберг уже сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за обстановки на польско-белорусской границе. В российском МИД заявили, что не удивлены: реакция Евросоюза на любые международные проблемы всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой".
Мигранты на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 17:59
Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 18 мигрантов за сутки
 
В миреБелоруссияМинскПольшаАнгела МеркельМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииГерманияВладимир ПутинРоссия
 
 
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