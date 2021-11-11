https://ria.ru/20211111/minsk-1758646798.html

Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе, заявила Меркель

Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе, заявила Меркель - РИА Новости, 11.11.2021

Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе, заявила Меркель

Во время разговора с Владимиром Путиным врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обвинила Минск в создании кризисной ситуации с мигрантами. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:04

2021-11-11T20:04

2021-11-11T21:06

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

германия

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БЕРЛИН, 11 ноя — РИА Новости. Во время разговора с Владимиром Путиным врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обвинила Минск в создании кризисной ситуации с мигрантами."В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.Президент России предложил восстановить контакты между странами Евросоюза и Минском, чтобы разрешить текущую ситуацию. Лидеры отметили важность ее скорейшего урегулирования.Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за два дня. Накануне они также обсуждали миграционный кризис. Врио канцлера назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" нелегалов белорусскими властями и попросила российского главу государства повлиять на это.Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, Путин находится в постоянном контакте с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Ситуация с мигрантамиЛетом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Как заявлял врио главы МИД Германии Хайко Маас, Евросоюз намерен расширить санкции против Минска, а также всех лиц и компаний, причастных к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. Речь идет и о секторальных санкциях, добавил он. В этом случае ограничения ударят по всему Союзному государству.Ранее агентство Блумберг уже сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за обстановки на польско-белорусской границе. В российском МИД заявили, что не удивлены: реакция Евросоюза на любые международные проблемы всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой".

https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758545352.html

https://ria.ru/20211111/bezhentsy-1758624073.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T20:04 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, ангела меркель, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, германия, владимир путин, россия