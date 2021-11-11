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Зампостпреда РФ при ООН оценил вытеснение мигрантов в Белоруссию

Зампостпреда РФ при ООН оценил вытеснение мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021

Зампостпреда РФ при ООН оценил вытеснение мигрантов в Белоруссию

Первый зампостпреда России при ООНДмитрий Полянский назвал вытеснение мигрантов с территории Польши на белорусскую сторону позором. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-11T23:16

2021-11-11T23:16

2021-11-12T00:23

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россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ООН, 12 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООНДмитрий Полянский назвал вытеснение мигрантов с территории Польши на белорусскую сторону позором.Как отметил дипломат, "это полный позор и полное нарушение всех возможных международных конвенций и правил".Полянский подчеркнул, что у белорусских властей нет каких-либо причин высылать в родные страны мигрантов, которые приехали легально, получив визы. "Это было бы полным нарушением любых международных конвенций", - указал он.При этом зампостпреда опроверг утверждения о том, что Россия и Белоруссия якобы перебрасывают мигрантов к границе с Польшей.Ситуация с мигрантамиЛетом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/belarussiya-1758595043.html

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в мире, оон, белоруссия, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии