https://ria.ru/20211111/migranty-1758640861.html

В Финляндию прибыли беженцы с белорусско-польской границы

В Финляндию прибыли беженцы с белорусско-польской границы - РИА Новости, 11.11.2021

В Финляндию прибыли беженцы с белорусско-польской границы

В Финляндию прибыло 30 беженцев с белорусско-польской границы, сообщает пограничная охрана Финляндии. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:23

2021-11-11T19:23

2021-11-11T19:33

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мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. В Финляндию прибыло 30 беженцев с белорусско-польской границы, сообщает пограничная охрана Финляндии."Через Беларусь в Финляндию прибыло несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, за ней ведется наблюдение, идет обмен информацией. Основные направления (беженцев) находятся в Центральной Европе", - говорится в сообщении пограничников.В Финляндии готовятся к возможному увеличению количества беженцев.Глава Миграционной службы страны Яри Кяхкёнен сообщил финским СМИ, что ведомство внимательно следит за ситуацией на границах Польши, Литвы и Латвии и власти также готовятся к тому, что в Финляндию может прибыть большое количество просителей убежища. Однако Кяхкёнен не считает значительное, внезапное увеличение числа заявителей вероятным.В Финляндии внимательно следят за развитием ситуации на белорусско-польской границе, количество новых просителей убежища в стране невелико, рассказала РИА Новости представитель миграционного ведомства страны Ханна Паасикоски.В четверг немецкая газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии сообщила, что основными направлениями для мигрантов, которые в настоящее время находятся на границе Польши и Белоруссии является Германия и Финляндия.Как сообщают СМИ, на границе Белоруссии и Польши находятся большие группы граждан Ирака. Данная группа национальных меньшинств в Финляндии начала расти с миграционного кризиса 2015 года. По данным статистического центра Финляндии, граждане Ирака являются третьей группой национальных меньшинств в стране с численностью около 15 тысяч человек.Как сообщала 16 ноября 2020 года миграционная служба Финляндии, граждане Ирака впервые в истории опередили многолетних лидеров - россиян и стали крупнейшей группой в стране по получению гражданства Финляндии.Люди, попадающие под действие закона о международной защите беженцев, могут получить финский паспорт спустя четыре полных календарных года проживания в стране, уплаты налогов и сдачи экзамена на знание финского или шведского языка.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758626635.html

https://ria.ru/20211111/migranty-1758634633.html

https://ria.ru/20211111/migranty-1758623551.html

https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T19:23 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, финляндия, польша, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии