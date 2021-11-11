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https://ria.ru/20211111/migranty-1758640861.html
В Финляндию прибыли беженцы с белорусско-польской границы
В Финляндию прибыли беженцы с белорусско-польской границы - РИА Новости, 11.11.2021
В Финляндию прибыли беженцы с белорусско-польской границы
В Финляндию прибыло 30 беженцев с белорусско-польской границы, сообщает пограничная охрана Финляндии. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:23
2021-11-11T19:33
в мире
белоруссия
финляндия
польша
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. В Финляндию прибыло 30 беженцев с белорусско-польской границы, сообщает пограничная охрана Финляндии."Через Беларусь в Финляндию прибыло несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, за ней ведется наблюдение, идет обмен информацией. Основные направления (беженцев) находятся в Центральной Европе", - говорится в сообщении пограничников.В Финляндии готовятся к возможному увеличению количества беженцев.Глава Миграционной службы страны Яри Кяхкёнен сообщил финским СМИ, что ведомство внимательно следит за ситуацией на границах Польши, Литвы и Латвии и власти также готовятся к тому, что в Финляндию может прибыть большое количество просителей убежища. Однако Кяхкёнен не считает значительное, внезапное увеличение числа заявителей вероятным.В Финляндии внимательно следят за развитием ситуации на белорусско-польской границе, количество новых просителей убежища в стране невелико, рассказала РИА Новости представитель миграционного ведомства страны Ханна Паасикоски.В четверг немецкая газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии сообщила, что основными направлениями для мигрантов, которые в настоящее время находятся на границе Польши и Белоруссии является Германия и Финляндия.Как сообщают СМИ, на границе Белоруссии и Польши находятся большие группы граждан Ирака. Данная группа национальных меньшинств в Финляндии начала расти с миграционного кризиса 2015 года. По данным статистического центра Финляндии, граждане Ирака являются третьей группой национальных меньшинств в стране с численностью около 15 тысяч человек.Как сообщала 16 ноября 2020 года миграционная служба Финляндии, граждане Ирака впервые в истории опередили многолетних лидеров - россиян и стали крупнейшей группой в стране по получению гражданства Финляндии.Люди, попадающие под действие закона о международной защите беженцев, могут получить финский паспорт спустя четыре полных календарных года проживания в стране, уплаты налогов и сдачи экзамена на знание финского или шведского языка.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, финляндия, польша, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:23 11.11.2021 (обновлено: 19:33 11.11.2021)
 
В Финляндию прибыли беженцы с белорусско-польской границы

В Финляндию прибыли 30 беженцев с белорусско-польской границы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. В Финляндию прибыло 30 беженцев с белорусско-польской границы, сообщает пограничная охрана Финляндии.
"Через Беларусь в Финляндию прибыло несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, за ней ведется наблюдение, идет обмен информацией. Основные направления (беженцев) находятся в Центральной Европе", - говорится в сообщении пограничников.
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В Финляндии готовятся к возможному увеличению количества беженцев.
Глава Миграционной службы страны Яри Кяхкёнен сообщил финским СМИ, что ведомство внимательно следит за ситуацией на границах Польши, Литвы и Латвии и власти также готовятся к тому, что в Финляндию может прибыть большое количество просителей убежища. Однако Кяхкёнен не считает значительное, внезапное увеличение числа заявителей вероятным.
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В Финляндии внимательно следят за развитием ситуации на белорусско-польской границе, количество новых просителей убежища в стране невелико, рассказала РИА Новости представитель миграционного ведомства страны Ханна Паасикоски.
В четверг немецкая газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии сообщила, что основными направлениями для мигрантов, которые в настоящее время находятся на границе Польши и Белоруссии является Германия и Финляндия.
"Количество новых просителей убежища в настоящее время невелико. Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси, но, по крайней мере сейчас, это (кризис) еще не отразилось на количестве поступающих прошений об убежище. Мы не знаем, какой документ упоминается в истории Die Welt", - отметила Паасикоски.
Как сообщают СМИ, на границе Белоруссии и Польши находятся большие группы граждан Ирака. Данная группа национальных меньшинств в Финляндии начала расти с миграционного кризиса 2015 года. По данным статистического центра Финляндии, граждане Ирака являются третьей группой национальных меньшинств в стране с численностью около 15 тысяч человек.
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Как сообщала 16 ноября 2020 года миграционная служба Финляндии, граждане Ирака впервые в истории опередили многолетних лидеров - россиян и стали крупнейшей группой в стране по получению гражданства Финляндии.
Люди, попадающие под действие закона о международной защите беженцев, могут получить финский паспорт спустя четыре полных календарных года проживания в стране, уплаты налогов и сдачи экзамена на знание финского или шведского языка.
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 16:31
Британцы предложили ударить по Белоруссии из-за мигрантов
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияФинляндияПольшаГоспогранкомитет БелоруссииМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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