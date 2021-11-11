https://ria.ru/20211111/migranty-1758623551.html

Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции

Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции - РИА Новости, 11.11.2021

Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции

Беженцев из стран Ближнего Востока поставляют в ЕС преимущественно сами европейцы, рассказал РИА Новости выходец из Йемена, находящийся в Белоруссии у польской... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:55

2021-11-11T17:55

2021-11-11T18:34

в мире

белоруссия

йемен

польша

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758397915_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_e125e908496814398d1c34c2ba904333.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Беженцев из стран Ближнего Востока поставляют в ЕС преимущественно сами европейцы, рассказал РИА Новости выходец из Йемена, находящийся в Белоруссии у польской границы.По словам собеседника агентства, эти лица адаптируются к любым сложностям и обходят новые ограничения, которые власти вводят в попытке остановить поток людей.Йеменец уточнил, что мигрантов направляют к польской границе с лета, а недавние попытки прорваться сквозь заграждения связал с наступлением холодов и нехваткой еды. Из Польши беженцы едут в Германию на машинах, которые дожидаются их в условленных местах, добавил уроженец ближневосточной страны. Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель, в свою очередь, упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу.На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и попробовали прорваться сквозь кордон. После неудачной попытки они разбили лагерь. В ответ на поток нелегалов Польша и Литва сосредоточили в приграничных районах войска. Страны также ввели там чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758535601.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758399431.html

белоруссия

йемен

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T17:55 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, йемен, польша, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии