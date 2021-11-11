https://ria.ru/20211111/migranty-1758623551.html
Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции
Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции - РИА Новости, 11.11.2021
Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции
Беженцев из стран Ближнего Востока поставляют в ЕС преимущественно сами европейцы, рассказал РИА Новости выходец из Йемена, находящийся в Белоруссии у польской... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:55
2021-11-11T17:55
2021-11-11T18:34
в мире
белоруссия
йемен
польша
евросоюз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Беженцев из стран Ближнего Востока поставляют в ЕС преимущественно сами европейцы, рассказал РИА Новости выходец из Йемена, находящийся в Белоруссии у польской границы.По словам собеседника агентства, эти лица адаптируются к любым сложностям и обходят новые ограничения, которые власти вводят в попытке остановить поток людей.Йеменец уточнил, что мигрантов направляют к польской границе с лета, а недавние попытки прорваться сквозь заграждения связал с наступлением холодов и нехваткой еды. Из Польши беженцы едут в Германию на машинах, которые дожидаются их в условленных местах, добавил уроженец ближневосточной страны. Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель, в свою очередь, упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу.На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и попробовали прорваться сквозь кордон. После неудачной попытки они разбили лагерь. В ответ на поток нелегалов Польша и Литва сосредоточили в приграничных районах войска. Страны также ввели там чрезвычайное положение.
https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758535601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-11T17:55
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, йемен, польша, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:55 11.11.2021 (обновлено: 18:34 11.11.2021)
Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции
Беженец из Йемена: организацией нелегальной миграции в ЕС занимаются сами европейцы
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Беженцев из стран Ближнего Востока поставляют в ЕС преимущественно сами европейцы, рассказал РИА Новости выходец из Йемена, находящийся в Белоруссии у польской границы.
"Сети, занимающиеся нелегальной миграцией, включают людей разных национальностей. Однако большинство тех, кто работает в Польше, — представители европейских национальностей, в особенности поляки", — сказал он.
По словам собеседника агентства, эти лица адаптируются к любым сложностям и обходят новые ограничения, которые власти вводят в попытке остановить поток людей.
Йеменец уточнил, что мигрантов направляют к польской границе с лета, а недавние попытки прорваться сквозь заграждения связал с наступлением холодов и нехваткой еды. Из Польши беженцы едут в Германию на машинах, которые дожидаются их в условленных местах, добавил уроженец ближневосточной страны.
Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель, в свою очередь, упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу.
На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и попробовали прорваться сквозь кордон. После неудачной попытки они разбили лагерь. В ответ на поток нелегалов Польша и Литва сосредоточили в приграничных районах войска. Страны также ввели там чрезвычайное положение.