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Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции
Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции - РИА Новости, 11.11.2021
Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции
Беженцев из стран Ближнего Востока поставляют в ЕС преимущественно сами европейцы, рассказал РИА Новости выходец из Йемена, находящийся в Белоруссии у польской... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:55
2021-11-11T18:34
в мире
белоруссия
йемен
польша
евросоюз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Беженцев из стран Ближнего Востока поставляют в ЕС преимущественно сами европейцы, рассказал РИА Новости выходец из Йемена, находящийся в Белоруссии у польской границы.По словам собеседника агентства, эти лица адаптируются к любым сложностям и обходят новые ограничения, которые власти вводят в попытке остановить поток людей.Йеменец уточнил, что мигрантов направляют к польской границе с лета, а недавние попытки прорваться сквозь заграждения связал с наступлением холодов и нехваткой еды. Из Польши беженцы едут в Германию на машинах, которые дожидаются их в условленных местах, добавил уроженец ближневосточной страны. Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель, в свою очередь, упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу.На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и попробовали прорваться сквозь кордон. После неудачной попытки они разбили лагерь. В ответ на поток нелегалов Польша и Литва сосредоточили в приграничных районах войска. Страны также ввели там чрезвычайное положение.
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белоруссия
йемен
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, йемен, польша, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:55 11.11.2021 (обновлено: 18:34 11.11.2021)
 
Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции

Беженец из Йемена: организацией нелегальной миграции в ЕС занимаются сами европейцы

© REUTERS / BelTALeonid ScheglovСломанный указатель на польско-белорусской границе
Сломанный указатель на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / BelTALeonid Scheglov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Беженцев из стран Ближнего Востока поставляют в ЕС преимущественно сами европейцы, рассказал РИА Новости выходец из Йемена, находящийся в Белоруссии у польской границы.

"Сети, занимающиеся нелегальной миграцией, включают людей разных национальностей. Однако большинство тех, кто работает в Польше, — представители европейских национальностей, в особенности поляки", — сказал он.

По словам собеседника агентства, эти лица адаптируются к любым сложностям и обходят новые ограничения, которые власти вводят в попытке остановить поток людей.
Йеменец уточнил, что мигрантов направляют к польской границе с лета, а недавние попытки прорваться сквозь заграждения связал с наступлением холодов и нехваткой еды. Из Польши беженцы едут в Германию на машинах, которые дожидаются их в условленных местах, добавил уроженец ближневосточной страны.
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На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и попробовали прорваться сквозь кордон. После неудачной попытки они разбили лагерь. В ответ на поток нелегалов Польша и Литва сосредоточили в приграничных районах войска. Страны также ввели там чрезвычайное положение.
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В миреБелоруссияЙеменПольшаЕвросоюзСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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