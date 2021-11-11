https://ria.ru/20211111/migranty-1758593445.html

В Белоруссии заявили о готовности к диалогу по мигрантам с Евросоюзом и ООН

В Белоруссии заявили о готовности к диалогу по мигрантам с Евросоюзом и ООН - РИА Новости, 11.11.2021

В Белоруссии заявили о готовности к диалогу по мигрантам с Евросоюзом и ООН

Белоруссия готова вести взаимоуважительный диалог с международными партнерами для решения любых чувствительных вопросов, включая тему возвращения... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:49

2021-11-11T15:49

2021-11-11T16:02

в мире

оон

белоруссия

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

польша

евросоюз

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758415435_0:92:3368:1986_1920x0_80_0_0_fd087d6c5e325dbec13c2e0fb2dc1cc0.jpg

МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белоруссия готова вести взаимоуважительный диалог с международными партнерами для решения любых чувствительных вопросов, включая тему возвращения ближневосточных беженцев на родину, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность переговоров с ООН и Белоруссией о репатриации мигрантов с белорусско-польской границы через аэропорт белорусского Гродно."Мы сотни раз весьма предметно заявляли о своей готовности к взаимоуважительному диалогу для решения любых, в том числе чувствительных, вопросов. Если нужно, можем повторить эту позицию снова", - сказал Глаз, отвечая на вопрос о возможности переговоров с ООН и ЕС по вопросу возвращения на родину мигрантов с белорусско-польской границы.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/ugrozy-1758577938.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T15:49 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, евросоюз, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, госпогранкомитет белоруссии