https://ria.ru/20211111/migranty-1758584235.html

В Латвии отказались принимать мигрантов из Белоруссии

В Латвии отказались принимать мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021

В Латвии отказались принимать мигрантов из Белоруссии

Латвия, как и другие страны Балтии, не станет принимать нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС из Белоруссии, сказал в интервью Латвийскому... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:14

2021-11-11T15:14

2021-11-11T15:14

в мире

варшава

белоруссия

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

артис пабрикс

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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РИГА, 11 ноя – РИА Новости. Латвия, как и другие страны Балтии, не станет принимать нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС из Белоруссии, сказал в интервью Латвийскому радио министр обороны Артис Пабрикс."Латвия, страны Балтии и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы не станем этого делать", - сказал Пабрикс.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211111/davka-1758572656.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T15:14 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, белоруссия, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, артис пабрикс, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии