https://ria.ru/20211111/migranty-1758584235.html
В Латвии отказались принимать мигрантов из Белоруссии
В Латвии отказались принимать мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021
В Латвии отказались принимать мигрантов из Белоруссии
Латвия, как и другие страны Балтии, не станет принимать нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС из Белоруссии, сказал в интервью Латвийскому... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:14
2021-11-11T15:14
2021-11-11T15:14
в мире
варшава
белоруссия
латвия
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
артис пабрикс
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758290649_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_09a5189f960e83771c9df5a16eab6063.jpg
РИГА, 11 ноя – РИА Новости. Латвия, как и другие страны Балтии, не станет принимать нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС из Белоруссии, сказал в интервью Латвийскому радио министр обороны Артис Пабрикс."Латвия, страны Балтии и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы не станем этого делать", - сказал Пабрикс.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
https://ria.ru/20211111/davka-1758572656.html
варшава
белоруссия
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758290649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4440aec5d205a3f1d59ca589d18ebaf.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-11T15:14
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, белоруссия, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, артис пабрикс, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В Латвии отказались принимать мигрантов из Белоруссии
В Латвии отказались принимать мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС из Белоруссии