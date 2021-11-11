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Нелегал ударил польского солдата на границе с Белоруссией
Нелегал ударил польского солдата на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.11.2021
Нелегал ударил польского солдата на границе с Белоруссией
Нелегальный мигрант ударил польского солдата на границе с Белоруссией, в ответ он дважды выстрелил в воздух, сообщает министерство национальной обороны Польши. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:41
2021-11-11T12:41
2021-11-11T12:41
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Нелегальный мигрант ударил польского солдата на границе с Белоруссией, в ответ он дважды выстрелил в воздух, сообщает министерство национальной обороны Польши."В районе Шудзялова дошло до очередного нападения мигрантов на солдата. Солдата ударили веткой в грудь. Он произвел два предупредительных выстрела в воздух", - говорится в сообщении.Отмечается, что солдат не пострадал, а "агрессивные нападающие удалились вглубь Белоруссии".Ранее сообщалось, что нелегально пересечь белорусско-польскую границу за минувшие сутки пытались 468 человек.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-11T12:41
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Нелегал ударил польского солдата на границе с Белоруссией
Нелегал ударил польского солдата на границе с Белоруссией, в ответ он стрелял в воздух