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В Кремле отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису

В Кремле отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису - РИА Новости, 11.11.2021

В Кремле отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису

Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.11.2021

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белоруссия

польша

россия

дмитрий песков

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг."Первые подобные заявления о якобы эфемерной причастности России к происходящему сделал премьер-министр Польши. Вчера я уже давал оценку этим заявлениям. Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши", - сказал Песков.

белоруссия

польша

россия

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2021

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T12:32 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, польша, россия, дмитрий песков, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии