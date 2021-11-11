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В Кремле отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису
В Кремле отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису - РИА Новости, 11.11.2021
В Кремле отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису
Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:32
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белоруссия
польша
россия
дмитрий песков
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг."Первые подобные заявления о якобы эфемерной причастности России к происходящему сделал премьер-министр Польши. Вчера я уже давал оценку этим заявлениям. Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши", - сказал Песков.
белоруссия
польша
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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белоруссия, польша, россия, дмитрий песков, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:32 11.11.2021 (обновлено: 12:37 11.11.2021)
 
В Кремле отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису

Песков: Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.
"Первые подобные заявления о якобы эфемерной причастности России к происходящему сделал премьер-министр Польши. Вчера я уже давал оценку этим заявлениям. Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши", - сказал Песков.
 
БелоруссияПольшаРоссияДмитрий ПесковМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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