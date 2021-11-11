https://ria.ru/20211111/migranty-1758517690.html
Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису
Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису - РИА Новости, 11.11.2021
Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису
Доказательств того, что Россия вовлечена в миграционный кризис на границе с Белоруссией нет, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:50
2021-11-11T10:50
2021-11-11T11:11
в мире
белоруссия
мид франции
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
литва
александр лукашенко
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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Доказательств того, что Россия вовлечена в миграционный кризис на границе с Белоруссией нет, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон."Что касается России, у нас нет элементов, которые бы показывали (ee) соучастие в этом деле", - сказал Бон в эфире телеканала BFMTV.Вместе с тем он подчеркнул, что у Москвы есть возможность влияния на Минск для того, чтобы помочь урегулировать ситуацию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-11T10:50
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, белоруссия, мид франции, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, литва, александр лукашенко
10:50 11.11.2021 (обновлено: 11:11 11.11.2021)
Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису
Госсекретарь при МИД Франции Бон заявил о непричастности России к миграционному кризису