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Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису

Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису - РИА Новости, 11.11.2021

Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису

Доказательств того, что Россия вовлечена в миграционный кризис на границе с Белоруссией нет, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. РИА Новости, 11.11.2021

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в мире

белоруссия

мид франции‎

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

литва

александр лукашенко

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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Доказательств того, что Россия вовлечена в миграционный кризис на границе с Белоруссией нет, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон."Что касается России, у нас нет элементов, которые бы показывали (ee) соучастие в этом деле", - сказал Бон в эфире телеканала BFMTV.Вместе с тем он подчеркнул, что у Москвы есть возможность влияния на Минск для того, чтобы помочь урегулировать ситуацию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/volodin-1758501266.html

белоруссия

россия

литва

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T10:50 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, мид франции‎, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, литва, александр лукашенко