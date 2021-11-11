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"Роснефть" и CNPC решили создать рабочую группу по углеродному менеджменту
"Роснефть" и CNPC решили создать рабочую группу по углеродному менеджменту - РИА Новости, 11.11.2021
"Роснефть" и CNPC решили создать рабочую группу по углеродному менеджменту
"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в режиме видеоконференции провели четвертое заседание совместного координационного комитета,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:50
2021-11-11T14:35
россия-китай: главное
экономика
роснефть
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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в режиме видеоконференции провели четвертое заседание совместного координационного комитета, по итогам приняли решение создать совместную рабочую группу по углеродному менеджменту, сообщила российская компания.В ходе заседания представители "Роснефти" и CNPС обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. "В частности, особый интерес для взаимодействия сторон представляют инициативы в области углеродного менеджмента. На заседании было принято решение об учреждении профильной совместной рабочей группы по углеродному менеджменту в рамках СКК", – отметили в компании.Комитет был создан для развития сотрудничества компаний по ряду стратегических направлений, включая взаимодействие в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами, научно-технических исследований, подготовки кадров, а также реализации перспективных проектов в сфере снабжения и нефтесервиса. Проведение следующего заседания запланировано на четвертый квартал 2022 года.
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экономика, роснефть
13:50 11.11.2021 (обновлено: 14:35 11.11.2021)
 

"Роснефть" и CNPC решили создать рабочую группу по углеродному менеджменту

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум. День третий
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в режиме видеоконференции провели четвертое заседание совместного координационного комитета, по итогам приняли решение создать совместную рабочую группу по углеродному менеджменту, сообщила российская компания.
В ходе заседания представители "Роснефти" и CNPС обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. "В частности, особый интерес для взаимодействия сторон представляют инициативы в области углеродного менеджмента. На заседании было принято решение об учреждении профильной совместной рабочей группы по углеродному менеджменту в рамках СКК", – отметили в компании.
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9 ноября, 10:41Россия-Китай: Главное
Китай продолжает наращивать добычу угля
Комитет был создан для развития сотрудничества компаний по ряду стратегических направлений, включая взаимодействие в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами, научно-технических исследований, подготовки кадров, а также реализации перспективных проектов в сфере снабжения и нефтесервиса. Проведение следующего заседания запланировано на четвертый квартал 2022 года.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаРоснефть
 
 
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