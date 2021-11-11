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Религия
https://ria.ru/20211111/mecheti-1758538218.html
В муфтияте высказались о QR-кодах в мечетях
В муфтияте высказались о QR-кодах в мечетях - РИА Новости, 11.11.2021
В муфтияте высказались о QR-кодах в мечетях
Региональные организации Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ могут самостоятельно принимать решение о введении в своих мечетях QR-кодов для прихожан в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:07
2021-11-11T12:07
религия
равиль гайнутдин
здоровье - общество
дамир мухетдинов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Региональные организации Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ могут самостоятельно принимать решение о введении в своих мечетях QR-кодов для прихожан в зависимости от эпидобстановки и требований властей, сообщил РИА Новости первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов."На последнем рабочем заседании членов пленума мы подобные инструкции дали нашим региональным руководителям. Исходя из ситуации в том или ином регионе, главы региональных духовных управлений в составе ДУМ РФ уполномочены самостоятельно выносить суждения и принимать решения исходя из регламента, который есть в регионе, и из ситуации с пандемией на тот момент в регионе. Поэтому они полностью самостоятельны в принятии подобных решений", - рассказал он.Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что власти рекомендуют сделать храмы, мечети и синагоги свободными от коронавируса зонами, но окончательное решение – за руководством конфессий.После этого председатель ДУМ Свердловской области в составе ДУМ РФ, полномочный представитель главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина в Уральском федеральном округе Артур Мухутдинов сообщил РИА Новости, что возможность введения QR-кодов для посещения мечетей в области обсуждается в руководстве религиозной организации.
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равиль гайнутдин, здоровье - общество, дамир мухетдинов
12:07 11.11.2021
 

В муфтияте высказались о QR-кодах в мечетях

© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Региональные организации Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ могут самостоятельно принимать решение о введении в своих мечетях QR-кодов для прихожан в зависимости от эпидобстановки и требований властей, сообщил РИА Новости первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.
"На последнем рабочем заседании членов пленума мы подобные инструкции дали нашим региональным руководителям. Исходя из ситуации в том или ином регионе, главы региональных духовных управлений в составе ДУМ РФ уполномочены самостоятельно выносить суждения и принимать решения исходя из регламента, который есть в регионе, и из ситуации с пандемией на тот момент в регионе. Поэтому они полностью самостоятельны в принятии подобных решений", - рассказал он.
Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что власти рекомендуют сделать храмы, мечети и синагоги свободными от коронавируса зонами, но окончательное решение – за руководством конфессий.
После этого председатель ДУМ Свердловской области в составе ДУМ РФ, полномочный представитель главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина в Уральском федеральном округе Артур Мухутдинов сообщил РИА Новости, что возможность введения QR-кодов для посещения мечетей в области обсуждается в руководстве религиозной организации.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 11:25Религия
На Урале обсуждают введение QR-кодов для входа в мечети
 
РелигияРавиль ГайнутдинЗдоровье - ОбществоДамир Мухетдинов
 
 
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