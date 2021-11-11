https://ria.ru/20211111/mecheti-1758538218.html

В муфтияте высказались о QR-кодах в мечетях

В муфтияте высказались о QR-кодах в мечетях - РИА Новости, 11.11.2021

В муфтияте высказались о QR-кодах в мечетях

Региональные организации Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ могут самостоятельно принимать решение о введении в своих мечетях QR-кодов для прихожан в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:07

2021-11-11T12:07

2021-11-11T12:07

религия

равиль гайнутдин

здоровье - общество

дамир мухетдинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6457af7666ae28e9e26bb69ac3b57aeb.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Региональные организации Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ могут самостоятельно принимать решение о введении в своих мечетях QR-кодов для прихожан в зависимости от эпидобстановки и требований властей, сообщил РИА Новости первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов."На последнем рабочем заседании членов пленума мы подобные инструкции дали нашим региональным руководителям. Исходя из ситуации в том или ином регионе, главы региональных духовных управлений в составе ДУМ РФ уполномочены самостоятельно выносить суждения и принимать решения исходя из регламента, который есть в регионе, и из ситуации с пандемией на тот момент в регионе. Поэтому они полностью самостоятельны в принятии подобных решений", - рассказал он.Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что власти рекомендуют сделать храмы, мечети и синагоги свободными от коронавируса зонами, но окончательное решение – за руководством конфессий.После этого председатель ДУМ Свердловской области в составе ДУМ РФ, полномочный представитель главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина в Уральском федеральном округе Артур Мухутдинов сообщил РИА Новости, что возможность введения QR-кодов для посещения мечетей в области обсуждается в руководстве религиозной организации.

https://ria.ru/20211110/mecheti-1758358045.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

равиль гайнутдин, здоровье - общество, дамир мухетдинов