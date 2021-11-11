В муфтияте высказались о QR-кодах в мечетях
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Региональные организации Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ могут самостоятельно принимать решение о введении в своих мечетях QR-кодов для прихожан в зависимости от эпидобстановки и требований властей, сообщил РИА Новости первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.
"На последнем рабочем заседании членов пленума мы подобные инструкции дали нашим региональным руководителям. Исходя из ситуации в том или ином регионе, главы региональных духовных управлений в составе ДУМ РФ уполномочены самостоятельно выносить суждения и принимать решения исходя из регламента, который есть в регионе, и из ситуации с пандемией на тот момент в регионе. Поэтому они полностью самостоятельны в принятии подобных решений", - рассказал он.
Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что власти рекомендуют сделать храмы, мечети и синагоги свободными от коронавируса зонами, но окончательное решение – за руководством конфессий.
После этого председатель ДУМ Свердловской области в составе ДУМ РФ, полномочный представитель главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина в Уральском федеральном округе Артур Мухутдинов сообщил РИА Новости, что возможность введения QR-кодов для посещения мечетей в области обсуждается в руководстве религиозной организации.
10 ноября, 11:25РелигияНа Урале обсуждают введение QR-кодов для входа в мечети