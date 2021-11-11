https://ria.ru/20211111/mali-1758574142.html
Лавров принял приглашение посетить Мали
Лавров принял приглашение посетить Мали - РИА Новости, 11.11.2021
Лавров принял приглашение посетить Мали
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали, сроки визита будут согласованы дополнительно. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:30
2021-11-11T14:30
2021-11-11T14:30
в мире
мали
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали, сроки визита будут согласованы дополнительно."Господин министр меня пригласил посетить Мали с визитом, и я с удовольствием принимаю это приглашение, согласуем его сроки и повестку дня дополнительно", - сказал Лавров журналистам на совместной пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.
https://ria.ru/20211111/mali-1758559104.html
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в мире, мали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Лавров принял приглашение посетить Мали
Глава МИД Лавров заявил, что принял приглашение посетить Мали