https://ria.ru/20211111/mali-1758574142.html

Лавров принял приглашение посетить Мали

Лавров принял приглашение посетить Мали - РИА Новости, 11.11.2021

Лавров принял приглашение посетить Мали

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали, сроки визита будут согласованы дополнительно. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:30

2021-11-11T14:30

2021-11-11T14:30

в мире

мали

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали, сроки визита будут согласованы дополнительно."Господин министр меня пригласил посетить Мали с визитом, и я с удовольствием принимаю это приглашение, согласуем его сроки и повестку дня дополнительно", - сказал Лавров журналистам на совместной пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

https://ria.ru/20211111/mali-1758559104.html

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в мире, мали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия