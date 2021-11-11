https://ria.ru/20211111/mali-1758559104.html
Мали попросила Россию о помощи для нормализации обстановки в стране
Мали попросила Россию о помощи для нормализации обстановки в стране - РИА Новости, 11.11.2021
Мали попросила Россию о помощи для нормализации обстановки в стране
Мали просит Россию о помощи в условиях угрозы существованию государства, необходимо нормализовать обстановку в стране, заявил глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:28
2021-11-11T13:28
2021-11-11T14:04
в мире
мали
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мали просит Россию о помощи в условиях угрозы существованию государства, необходимо нормализовать обстановку в стране, заявил глава МИД страны Абдулай Диоп."Каждый раз когда наша страна находилась в тяжелой ситуации, Россия всегда была рядом, помогала и поддерживала. Сейчас мы находимся в такой сложной, непростой ситуации, и поэтому мы можем обратиться к нашему другу за помощью. Сейчас под угрозой само существование малийского государства... Сейчас мы находимся в переходном периоде, надеемся как можно скорее вернуться к нормальной конституциональной обстановке", - сказал он на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Естественно, существуют некоторые предварительные условия, которые необходимо соблюсти, чтобы нормализовать обстановку. В первую очередь речь идет о том, как добиться безопасности ситуации в стране, безопасности граждан и безопасности товаров", - отметил он.Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
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в мире, мали, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:28 11.11.2021 (обновлено: 14:04 11.11.2021)
Мали попросила Россию о помощи для нормализации обстановки в стране
Глава МИД Мали Диоп попросил Россию о помощи для нормализации обстановки в стране