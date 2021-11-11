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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211111/makey-1758544324.html
В Белоруссии заявили, что не пересмотрят позицию по Бабарико и Тихановской
В Белоруссии заявили, что не пересмотрят позицию по Бабарико и Тихановской - РИА Новости, 11.11.2021
В Белоруссии заявили, что не пересмотрят позицию по Бабарико и Тихановской
Белоруссия не пересмотрит свою позицию по бывшим кандидатам в президенты Виктору Бабарико и Светлане Тихановской несмотря на попытки давления со стороны ЕС,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:30
2021-11-11T12:30
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
мид белоруссии
владимир макей
виктор бабарико
светлана тихановская
дело белгазпромбанка
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Белоруссия не пересмотрит свою позицию по бывшим кандидатам в президенты Виктору Бабарико и Светлане Тихановской несмотря на попытки давления со стороны ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Хочу сразу сказать - никакие внешние попытки давления на Беларусь не приведут ни к каким позитивным результатам, не помогут достичь тех или иных целей, которые ставит перед собой Европейский Союз", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли расширение западных санкций заставить власти пересмотреть позиции по вопросу освобождения лиц, признанных правозащитниками политическими заключенными.По словам белорусского министра, "можно ли признать политическими заключенными лиц, которые поджигают дома депутатов, взрывают автомобили, нападают на сотрудников правоохранительных ведомств, организуют или пытаются организовать диверсии на железных дорогах?"."Их тоже наши европейские партнеры относят к списку так называемых политзаключенных. Те лица, которые были задержаны за попытки переворота в Беларуси, понесут свое наказание. И никакие санкции, никакое внешнее давление не изменит подобного рода подхода руководства Беларуси. И хотел бы еще раз сказать - никакого диалога с оппонентами власти, которые участвовали в этих событиях и убежали куда-то за границу, нет и быть не может, как бы не пытались сейчас его организовать некоторые наши европейские партнеры", - отметил Макей.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Шестого июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты тогда заявили, что считают уголовное преследование политически мотивированным, и связывали его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.
https://ria.ru/20210928/babariko-1752186101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211015/tikhanovskaya-1754810445.html
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в мире, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей , виктор бабарико, светлана тихановская, дело белгазпромбанка
12:30 11.11.2021
 
В Белоруссии заявили, что не пересмотрят позицию по Бабарико и Тихановской

Глава МИД Белоруссии Макей: Минск не пересмотрит позицию по Бабарико и Тихановской

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Белоруссия не пересмотрит свою позицию по бывшим кандидатам в президенты Виктору Бабарико и Светлане Тихановской несмотря на попытки давления со стороны ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Хочу сразу сказать - никакие внешние попытки давления на Беларусь не приведут ни к каким позитивным результатам, не помогут достичь тех или иных целей, которые ставит перед собой Европейский Союз", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли расширение западных санкций заставить власти пересмотреть позиции по вопросу освобождения лиц, признанных правозащитниками политическими заключенными.
По словам белорусского министра, "можно ли признать политическими заключенными лиц, которые поджигают дома депутатов, взрывают автомобили, нападают на сотрудников правоохранительных ведомств, организуют или пытаются организовать диверсии на железных дорогах?".
"Их тоже наши европейские партнеры относят к списку так называемых политзаключенных. Те лица, которые были задержаны за попытки переворота в Беларуси, понесут свое наказание. И никакие санкции, никакое внешнее давление не изменит подобного рода подхода руководства Беларуси. И хотел бы еще раз сказать - никакого диалога с оппонентами власти, которые участвовали в этих событиях и убежали куда-то за границу, нет и быть не может, как бы не пытались сейчас его организовать некоторые наши европейские партнеры", - отметил Макей.
Виктор Бабарико в суде - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 16:11
Адвокат рассказала о состоянии Бабарико в колонии
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Шестого июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты тогда заявили, что считают уголовное преследование политически мотивированным, и связывали его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 20:00В мире
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Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияМИД БелоруссииВладимир МакейВиктор БабарикоСветлана ТихановскаяДело Белгазпромбанка
 
 
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