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https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758556095.html
Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите перед вводом санкций
Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите перед вводом санкций - РИА Новости, 11.11.2021
Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите перед вводом санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:15
2021-11-11T16:36
в мире
литва
белоруссия
александр лукашенко
прибалтика
госпогранкомитет белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики."Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем", — сказал он. Слова президента приводит официальный сайт президента Белоруссии.Лукашенко отметил, что через страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод "Ямал — Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758542109.html
https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758529371.html
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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, прибалтика, госпогранкомитет белоруссии
13:15 11.11.2021 (обновлено: 16:36 11.11.2021)
 
Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите перед вводом санкций

Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть газопровод "Ямал — Европа"

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики.
"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем", — сказал он. Слова президента приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
12:21
Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции против Минска
Лукашенко отметил, что через страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод "ЯмалЕвропа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", — сказал он.

В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11:51Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Володин: вместо угроз санкциями Белоруссии Запад должен помочь ей
 
В миреЛитваБелоруссияАлександр ЛукашенкоПрибалтикаГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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