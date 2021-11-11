https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758556095.html

Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите перед вводом санкций

Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите перед вводом санкций - РИА Новости, 11.11.2021

Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите перед вводом санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:15

2021-11-11T13:15

2021-11-11T16:36

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александр лукашенко

прибалтика

госпогранкомитет белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики."Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем", — сказал он. Слова президента приводит официальный сайт президента Белоруссии.Лукашенко отметил, что через страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод "Ямал — Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758542109.html

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758529371.html

литва

белоруссия

прибалтика

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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, прибалтика, госпогранкомитет белоруссии