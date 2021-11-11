https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758552005.html

Минск ответил на заявление о причастности Лукашенко к торговле людьми

Минск ответил на заявление о причастности Лукашенко к торговле людьми - РИА Новости, 11.11.2021

Минск ответил на заявление о причастности Лукашенко к торговле людьми

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал ложью заявление Франции о причастности главы белорусского государства Александра Лукашенко и его семьи к торговле... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:01

2021-11-11T13:01

2021-11-11T13:01

в мире

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франция

мид белоруссии

александр лукашенко

владимир макей

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал ложью заявление Франции о причастности главы белорусского государства Александра Лукашенко и его семьи к торговле людьми."Абсолютная ложь и инсинуации", - сказал РИА Новости глава ведомства.По словам Макея, Белоруссия была инициатором темы борьбы с торговлей людьми, и делала и делает все, чтобы способствовать решению этой проблемы."Но в данном случае упор делается на том, что через эту торговлю людьми якобы миллионы сливаются в карманы Лукашенко, и он обогащается на этом... Уже пытались найти эти миллионы, а система государственной власти была выстроена таким образом, что каждая копейка видна, и пройти мимо бюджета ни одна копейка, ни один рубль не может. Наверняка, они проецируют просто ситуацию, которая могла бы быть в их стране, на Беларусь, и пытаются таким образом дискредитировать Беларусь и конкретно ее руководителя", - сказал глава МИД.

https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758542487.html

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франция

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в мире, белоруссия, франция, мид белоруссии, александр лукашенко, владимир макей