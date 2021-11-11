Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758552005.html
Минск ответил на заявление о причастности Лукашенко к торговле людьми
Минск ответил на заявление о причастности Лукашенко к торговле людьми - РИА Новости, 11.11.2021
Минск ответил на заявление о причастности Лукашенко к торговле людьми
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал ложью заявление Франции о причастности главы белорусского государства Александра Лукашенко и его семьи к торговле... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:01
2021-11-11T13:01
в мире
белоруссия
франция
мид белоруссии
александр лукашенко
владимир макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал ложью заявление Франции о причастности главы белорусского государства Александра Лукашенко и его семьи к торговле людьми."Абсолютная ложь и инсинуации", - сказал РИА Новости глава ведомства.По словам Макея, Белоруссия была инициатором темы борьбы с торговлей людьми, и делала и делает все, чтобы способствовать решению этой проблемы."Но в данном случае упор делается на том, что через эту торговлю людьми якобы миллионы сливаются в карманы Лукашенко, и он обогащается на этом... Уже пытались найти эти миллионы, а система государственной власти была выстроена таким образом, что каждая копейка видна, и пройти мимо бюджета ни одна копейка, ни один рубль не может. Наверняка, они проецируют просто ситуацию, которая могла бы быть в их стране, на Беларусь, и пытаются таким образом дискредитировать Беларусь и конкретно ее руководителя", - сказал глава МИД.
https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758542487.html
белоруссия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9223a21859c2339cda0f63ab741209cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, франция, мид белоруссии, александр лукашенко, владимир макей
13:01 11.11.2021
 
Минск ответил на заявление о причастности Лукашенко к торговле людьми

Глава МИД Белоруссии Макей назвал заявление о причастности Лукашенко к торговле людьми ложью

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал ложью заявление Франции о причастности главы белорусского государства Александра Лукашенко и его семьи к торговле людьми.
"Абсолютная ложь и инсинуации", - сказал РИА Новости глава ведомства.
По словам Макея, Белоруссия была инициатором темы борьбы с торговлей людьми, и делала и делает все, чтобы способствовать решению этой проблемы.
"Но в данном случае упор делается на том, что через эту торговлю людьми якобы миллионы сливаются в карманы Лукашенко, и он обогащается на этом... Уже пытались найти эти миллионы, а система государственной власти была выстроена таким образом, что каждая копейка видна, и пройти мимо бюджета ни одна копейка, ни один рубль не может. Наверняка, они проецируют просто ситуацию, которая могла бы быть в их стране, на Беларусь, и пытаются таким образом дискредитировать Беларусь и конкретно ее руководителя", - сказал глава МИД.
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:23
В лагерь мигрантов на границе пытаются перебросить оружие, заявил Лукашенко
 
В миреБелоруссияФранцияМИД БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир Макей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet