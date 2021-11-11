https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758542109.html

Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции против Минска

Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции против Минска - РИА Новости, 11.11.2021

Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции против Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не должен прощать Евросоюзу, если европейские страны введут против республики новый пакет санкций. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:21

2021-11-11T12:21

2021-11-11T12:27

в мире

белоруссия

минск

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сша

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владимир макей

роман головченко

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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не должен прощать Евросоюзу, если европейские страны введут против республики новый пакет санкций."Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко – ред.), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны", - приводит слова президента официальный сайт президента Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились, они стали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Ранее премьер Белоруссии Головченко заявлял, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. Правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс защитных мер. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758529371.html

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758539880.html

белоруссия

минск

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, сша, евросоюз, владимир макей , роман головченко