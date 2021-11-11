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Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции против Минска
Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции против Минска - РИА Новости, 11.11.2021
Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции против Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не должен прощать Евросоюзу, если европейские страны введут против республики новый пакет санкций. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:21
2021-11-11T12:27
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
сша
евросоюз
владимир макей
роман головченко
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не должен прощать Евросоюзу, если европейские страны введут против республики новый пакет санкций."Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко – ред.), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны", - приводит слова президента официальный сайт президента Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились, они стали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Ранее премьер Белоруссии Головченко заявлял, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. Правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс защитных мер. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.
https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758529371.html
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белоруссия
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, сша, евросоюз, владимир макей , роман головченко
12:21 11.11.2021 (обновлено: 12:27 11.11.2021)
 
Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции против Минска

Лукашенко об угрозах ввести новые санкции против Минска: мы им прощать ничего не должны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не должен прощать Евросоюзу, если европейские страны введут против республики новый пакет санкций.
"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко – ред.), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны", - приводит слова президента официальный сайт президента Белоруссии.
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11:51Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Володин: вместо угроз санкциями Белоруссии Запад должен помочь ей
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились, они стали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Ранее премьер Белоруссии Головченко заявлял, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. Правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс защитных мер. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
12:11
В Белоруссии пообещали ответить при введении новых санкций Евросоюзом
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоСШАЕвросоюзВладимир МакейРоман Головченко
 
 
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