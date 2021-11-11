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IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз - РИА Новости, 11.11.2021
IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
Ошибочно думать, что безопаснее всего хранить данные только во внутренней памяти своих смартфонов. Часто причина утечек фотографий и видеозаписей — вирусы... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T02:15
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технологии
смартфоны
россия
павел мясоедов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ошибочно думать, что безопаснее всего хранить данные только во внутренней памяти своих смартфонов. Часто причина утечек фотографий и видеозаписей — вирусы категории rogue, которые находят уязвимости в защите гаджетов, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Поэтому, советует специалист по кибербезопасности, чтобы сохранить максимальную приватность фотографий, даже при резервном копировании на внешние носители, нужно вручную отключать перенос слепка фото и видеоматериалов.Также важно заблокировать сбор метаданных, которым занимаются некоторые производители гаджетов и операционных систем. Для этого, по словам Мясоедова, нужно "перейти в настройки программы, а также в общие настройки телефона и везде отключить возможность передачи аналитики, которая собирается разработчиками под предлогом улучшения программного обеспечения.Конечно, это может соответствовать действительности, но в то же время снижает приватность медиа-контента пользователя, считает собеседник агентства.
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технологии, смартфоны, россия, павел мясоедов
02:15 11.11.2021 (обновлено: 02:16 11.11.2021)
 
IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз

Эксперт Мясоедов: для защиты фотографий на смартфоне нужно отключать перенос их слепка

CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
CC0 / Foundry /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ошибочно думать, что безопаснее всего хранить данные только во внутренней памяти своих смартфонов. Часто причина утечек фотографий и видеозаписей — вирусы категории rogue, которые находят уязвимости в защите гаджетов, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
"Такой вирус может жить в телефоне месяцами и практически ничем себя не выдавать, кроме более быстрой разрядки батареи или перегрева. Но защититься всегда можно с помощью антивируса, установленного на телефон", — добавляет он.
Поэтому, советует специалист по кибербезопасности, чтобы сохранить максимальную приватность фотографий, даже при резервном копировании на внешние носители, нужно вручную отключать перенос слепка фото и видеоматериалов.
Также важно заблокировать сбор метаданных, которым занимаются некоторые производители гаджетов и операционных систем. Для этого, по словам Мясоедова, нужно "перейти в настройки программы, а также в общие настройки телефона и везде отключить возможность передачи аналитики, которая собирается разработчиками под предлогом улучшения программного обеспечения.
Конечно, это может соответствовать действительности, но в то же время снижает приватность медиа-контента пользователя, считает собеседник агентства.
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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ТехнологииСмартфоныРоссияПавел Мясоедов
 
 
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