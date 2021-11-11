https://ria.ru/20211111/lichnoe-1758486036.html

IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз

IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз - РИА Новости, 11.11.2021

IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз

Ошибочно думать, что безопаснее всего хранить данные только во внутренней памяти своих смартфонов. Часто причина утечек фотографий и видеозаписей — вирусы... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T02:15

2021-11-11T02:15

2021-11-11T02:16

технологии

смартфоны

россия

павел мясоедов

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ошибочно думать, что безопаснее всего хранить данные только во внутренней памяти своих смартфонов. Часто причина утечек фотографий и видеозаписей — вирусы категории rogue, которые находят уязвимости в защите гаджетов, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Поэтому, советует специалист по кибербезопасности, чтобы сохранить максимальную приватность фотографий, даже при резервном копировании на внешние носители, нужно вручную отключать перенос слепка фото и видеоматериалов.Также важно заблокировать сбор метаданных, которым занимаются некоторые производители гаджетов и операционных систем. Для этого, по словам Мясоедова, нужно "перейти в настройки программы, а также в общие настройки телефона и везде отключить возможность передачи аналитики, которая собирается разработчиками под предлогом улучшения программного обеспечения.Конечно, это может соответствовать действительности, но в то же время снижает приватность медиа-контента пользователя, считает собеседник агентства.

https://ria.ru/20211030/zaschita-1756963882.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, смартфоны, россия, павел мясоедов