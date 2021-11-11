03:32 11.11.2021 (обновлено: 03:41 11.11.2021)
Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
Гинцбург: в России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лекарство для подавления размножения коронавируса разрабатывается, но результат будет позже, чем препарат на основе антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее он рассказал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение трех-четырех месяцев.
"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", — отметил Гинцбург.
По его словам, в центре работают и над такой серией лекарств.
"Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев", — добавил глава центра Гамалеи.
Ученый подчеркнул, что для этого потребуется больше времени.