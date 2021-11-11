https://ria.ru/20211111/lekarstvo-1758491314.html

Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19

Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021

Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19

Лекарство для подавления размножения коронавируса разрабатывается, но результат будет позже, чем препарат на основе антител, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T03:32

2021-11-11T03:32

2021-11-11T03:41

общество

москва

здоровье

александр гинцбург

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лекарство для подавления размножения коронавируса разрабатывается, но результат будет позже, чем препарат на основе антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее он рассказал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение трех-четырех месяцев.По его словам, в центре работают и над такой серией лекарств."Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев", — добавил глава центра Гамалеи.Ученый подчеркнул, что для этого потребуется больше времени.

https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758330738.html

москва

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общество, москва, здоровье, александр гинцбург, коронавирус covid-19