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Распространение коронавируса
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Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021
Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
Лекарство для подавления размножения коронавируса разрабатывается, но результат будет позже, чем препарат на основе антител, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T03:32
2021-11-11T03:41
общество
москва
здоровье
александр гинцбург
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лекарство для подавления размножения коронавируса разрабатывается, но результат будет позже, чем препарат на основе антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее он рассказал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение трех-четырех месяцев.По его словам, в центре работают и над такой серией лекарств."Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев", — добавил глава центра Гамалеи.Ученый подчеркнул, что для этого потребуется больше времени.
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общество, москва, здоровье, александр гинцбург, коронавирус covid-19
03:32 11.11.2021 (обновлено: 03:41 11.11.2021)
 
Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19

Гинцбург: в России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лекарство для подавления размножения коронавируса разрабатывается, но результат будет позже, чем препарат на основе антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее он рассказал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение трех-четырех месяцев.

"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", — отметил Гинцбург.

По его словам, в центре работают и над такой серией лекарств.
"Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев", — добавил глава центра Гамалеи.
Ученый подчеркнул, что для этого потребуется больше времени.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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