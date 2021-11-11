https://ria.ru/20211111/lavrov-1758576327.html

Москва продолжит поставлять вооружение в Мали, заявил Лавров

Москва продолжит поставлять вооружение в Мали, заявил Лавров - РИА Новости, 11.11.2021

Москва продолжит поставлять вооружение в Мали, заявил Лавров

Москва поставляет и будет поставлять Мали технику и боеприпасы для эффективного купирования в стране террористической угрозы, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:41

2021-11-11T14:41

2021-11-11T14:47

в мире

терроризм

вооружение

мали

москва

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756274998_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_6c28f4fd352dc59bc759fe3ee8a0ddf6.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва поставляет и будет поставлять Мали технику и боеприпасы для эффективного купирования в стране террористической угрозы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Россия, как мы только что сказали в своих вступительных заявлениях, имеет давнюю историю военного и военно-технического сотрудничества с Мали. Мы продолжаем эти традиции, поставляя для малийского правительства, для малийских вооруженных сил соответствующую. технику, оборудование, боеприпасы, вооружение для того, чтобы малийское правительство могло эффективно отражать террористическую угрозу", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.Он добавил, что эта угроза сохраняется."В том числе она в последнее время рискует обостриться, учитывая принятое правительство Франции решение существенно сократить свое присутствие своей операции "Бархан", прежде всего, на севере Мали, где террористы чувствуют себя все более и более вольготно. И мы будем продолжать по государственной линии оказывать всяческую поддержку вооруженным силам Мали, как поставкой продукции военного назначения, так и готовя малийских офицеров в высших учебных заведениях нашего министерства обороны", - уточнил министр.

https://ria.ru/20211111/mali-1758559104.html

мали

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, терроризм, вооружение, мали, москва, сергей лавров, россия