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Москва продолжит поставлять вооружение в Мали, заявил Лавров
Москва продолжит поставлять вооружение в Мали, заявил Лавров - РИА Новости, 11.11.2021
Москва продолжит поставлять вооружение в Мали, заявил Лавров
Москва поставляет и будет поставлять Мали технику и боеприпасы для эффективного купирования в стране террористической угрозы, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:41
2021-11-11T14:47
в мире
терроризм
вооружение
мали
москва
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва поставляет и будет поставлять Мали технику и боеприпасы для эффективного купирования в стране террористической угрозы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Россия, как мы только что сказали в своих вступительных заявлениях, имеет давнюю историю военного и военно-технического сотрудничества с Мали. Мы продолжаем эти традиции, поставляя для малийского правительства, для малийских вооруженных сил соответствующую. технику, оборудование, боеприпасы, вооружение для того, чтобы малийское правительство могло эффективно отражать террористическую угрозу", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.Он добавил, что эта угроза сохраняется."В том числе она в последнее время рискует обостриться, учитывая принятое правительство Франции решение существенно сократить свое присутствие своей операции "Бархан", прежде всего, на севере Мали, где террористы чувствуют себя все более и более вольготно. И мы будем продолжать по государственной линии оказывать всяческую поддержку вооруженным силам Мали, как поставкой продукции военного назначения, так и готовя малийских офицеров в высших учебных заведениях нашего министерства обороны", - уточнил министр.
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в мире, терроризм, вооружение, мали, москва, сергей лавров, россия
14:41 11.11.2021 (обновлено: 14:47 11.11.2021)
 
Москва продолжит поставлять вооружение в Мали, заявил Лавров

Лавров заявил, что Москва продолжит поставлять вооружение в Мали для борьбы с терроризмом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва поставляет и будет поставлять Мали технику и боеприпасы для эффективного купирования в стране террористической угрозы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия, как мы только что сказали в своих вступительных заявлениях, имеет давнюю историю военного и военно-технического сотрудничества с Мали. Мы продолжаем эти традиции, поставляя для малийского правительства, для малийских вооруженных сил соответствующую. технику, оборудование, боеприпасы, вооружение для того, чтобы малийское правительство могло эффективно отражать террористическую угрозу", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.
Он добавил, что эта угроза сохраняется.
"В том числе она в последнее время рискует обостриться, учитывая принятое правительство Франции решение существенно сократить свое присутствие своей операции "Бархан", прежде всего, на севере Мали, где террористы чувствуют себя все более и более вольготно. И мы будем продолжать по государственной линии оказывать всяческую поддержку вооруженным силам Мали, как поставкой продукции военного назначения, так и готовя малийских офицеров в высших учебных заведениях нашего министерства обороны", - уточнил министр.
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 13:28
Мали попросила Россию о помощи для нормализации обстановки в стране
 
В миреТерроризмВооружениеМалиМоскваСергей ЛавровРоссия
 
 
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