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Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС
Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС - РИА Новости, 11.11.2021
Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС
Власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Европейский союз, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньша. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:18
2021-11-11T15:19
в мире
берлин (город)
белоруссия
латвия
ангела меркель
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
кришьянис кариньш
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РИГА, 11 ноя – РИА Новости. Власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Европейский союз, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньша."Власти Белоруссии осуществляет гибридную атаку на весь Европейский союз", - цитирует пресс-служба правительства Латвии слова Кариньша, который выступил на пресс-конференции в Берлине перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.По его словам, руководством Белоруссии таки образом поддерживает торговлю людьми.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
https://ria.ru/20211111/migranty-1758584235.html
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в мире, берлин (город), белоруссия, латвия, ангела меркель, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, кришьянис кариньш, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:18 11.11.2021 (обновлено: 15:19 11.11.2021)
 
Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС

Премьер Латвии заявил, что власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИГА, 11 ноя – РИА Новости. Власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Европейский союз, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньша.
"Власти Белоруссии осуществляет гибридную атаку на весь Европейский союз", - цитирует пресс-служба правительства Латвии слова Кариньша, который выступил на пресс-конференции в Берлине перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Вчера, 15:14
В Латвии отказались принимать мигрантов из Белоруссии
По его словам, руководством Белоруссии таки образом поддерживает торговлю людьми.
"Это поддерживаемая государством торговля людьми, которая напрямую затрагивает Латвию, Литву и Польшу. Единственный способ укрепить Шенгенскую зону и обеспечить свободное передвижение людей в ЕС — это укрепить внешнюю границу с четкой процедурой въезда в ЕС", - сказал Кариньш.
На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Литва попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии
 
В миреБерлин (город)БелоруссияЛатвияАнгела МеркельАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииКришьянис КариньшСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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