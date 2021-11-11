https://ria.ru/20211111/latviya-1758585641.html

Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС

Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС - РИА Новости, 11.11.2021

Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС

Власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Европейский союз, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньша. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:18

2021-11-11T15:18

2021-11-11T15:19

в мире

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белоруссия

латвия

ангела меркель

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

кришьянис кариньш

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РИГА, 11 ноя – РИА Новости. Власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Европейский союз, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньша."Власти Белоруссии осуществляет гибридную атаку на весь Европейский союз", - цитирует пресс-служба правительства Латвии слова Кариньша, который выступил на пресс-конференции в Берлине перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.По его словам, руководством Белоруссии таки образом поддерживает торговлю людьми.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758584235.html

https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758584067.html

берлин (город)

белоруссия

латвия

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в мире, берлин (город), белоруссия, латвия, ангела меркель, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, кришьянис кариньш, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии