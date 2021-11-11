15:18 11.11.2021 (обновлено: 15:19 11.11.2021)
Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС
Премьер Латвии заявил, что власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Евросоюз
РИГА, 11 ноя – РИА Новости. Власти Белоруссии осуществляют гибридную атаку на весь Европейский союз, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньша.
"Власти Белоруссии осуществляет гибридную атаку на весь Европейский союз", - цитирует пресс-служба правительства Латвии слова Кариньша, который выступил на пресс-конференции в Берлине перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По его словам, руководством Белоруссии таки образом поддерживает торговлю людьми.
"Это поддерживаемая государством торговля людьми, которая напрямую затрагивает Латвию, Литву и Польшу. Единственный способ укрепить Шенгенскую зону и обеспечить свободное передвижение людей в ЕС — это укрепить внешнюю границу с четкой процедурой въезда в ЕС", - сказал Кариньш.
На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.