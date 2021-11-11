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Краснодарский край
https://ria.ru/20211111/kuban-1758647624.html
Победителям конкурса "Сделано на Кубани" оказали около 600 мер поддержки
Победителям конкурса "Сделано на Кубани" оказали около 600 мер поддержки - РИА Новости, 11.11.2021
Победителям конкурса "Сделано на Кубани" оказали около 600 мер поддержки
Победителям конкурса "Сделано на Кубани" оказали около 600 мер поддержки, в том числе им были выданы 15 займов под 2% годовых на приобретение сырья для... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:13
2021-11-11T20:13
экономика
технологии
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Победителям конкурса "Сделано на Кубани" оказали около 600 мер поддержки, в том числе им были выданы 15 займов под 2% годовых на приобретение сырья для производства и обновление оборудования, сообщает администрация региона."С каждым годом спрос на кубанскую продукцию растет как на внутренних, так и на внешних рынках. Наши товары – визитная карточка региона. Они безопасны, отвечают заявленным нормам и ожиданиям потребителей. Для поддержки производителей с 2018 года мы проводим краевой конкурс "Сделано на Кубани". Сегодня знаком качества обладают более тысячи товаров – от продуктов питания до сельхозтехники. Они прошли всестороннюю экспертную оценку и лабораторные исследования. Специально для победителей конкурса разработали различные преференции. За четыре года региональные фонды оказали 597 мер поддержки", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Так, например, фонд микрофинансирования выдал 15 займов под 2% годовых на приобретение сырья для производства и обновление оборудования. "Сотрудники центра поддержки экспорта помогли 67 предприятиям – проводили консультации, искали иностранных партнеров, организовывали участие в семинарах", - уточнили в администрации края.Помимо этого, Фонд развития бизнеса предоставлял инжиниринговые услуги, выступал поручителем в банках, помогал с регистрацией товарных знаков и в маркетинговых исследованиях. "За 4 года этими услугами воспользовались 62 компании", - уточнили в ведомстве.Еще 68 предприятий поддержал фонд развития промышленности. "Учреждение помогало с разработкой программ повышения производительности труда, организацией участия в выставках. Выдало займы на модернизацию и замену оборудования производителям обуви, полимерной и картонной упаковки, мебели, швейной продукции, лифтов и других товаров", - добавили краевые власти.Около 200 победителей VIII краевого конкурса в области качества планируется наградить в ноябре. А с января 2022 года власти намерены запустить следующий конкурс "Сделано на Кубани".
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экономика, технологии, вениамин кондратьев
20:13 11.11.2021
 

Победителям конкурса "Сделано на Кубани" оказали около 600 мер поддержки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка винограда в Краснодарском крае
Уборка винограда в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Победителям конкурса "Сделано на Кубани" оказали около 600 мер поддержки, в том числе им были выданы 15 займов под 2% годовых на приобретение сырья для производства и обновление оборудования, сообщает администрация региона.
"С каждым годом спрос на кубанскую продукцию растет как на внутренних, так и на внешних рынках. Наши товары – визитная карточка региона. Они безопасны, отвечают заявленным нормам и ожиданиям потребителей. Для поддержки производителей с 2018 года мы проводим краевой конкурс "Сделано на Кубани". Сегодня знаком качества обладают более тысячи товаров – от продуктов питания до сельхозтехники. Они прошли всестороннюю экспертную оценку и лабораторные исследования. Специально для победителей конкурса разработали различные преференции. За четыре года региональные фонды оказали 597 мер поддержки", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
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Так, например, фонд микрофинансирования выдал 15 займов под 2% годовых на приобретение сырья для производства и обновление оборудования. "Сотрудники центра поддержки экспорта помогли 67 предприятиям – проводили консультации, искали иностранных партнеров, организовывали участие в семинарах", - уточнили в администрации края.
Помимо этого, Фонд развития бизнеса предоставлял инжиниринговые услуги, выступал поручителем в банках, помогал с регистрацией товарных знаков и в маркетинговых исследованиях. "За 4 года этими услугами воспользовались 62 компании", - уточнили в ведомстве.
Еще 68 предприятий поддержал фонд развития промышленности. "Учреждение помогало с разработкой программ повышения производительности труда, организацией участия в выставках. Выдало займы на модернизацию и замену оборудования производителям обуви, полимерной и картонной упаковки, мебели, швейной продукции, лифтов и других товаров", - добавили краевые власти.
Около 200 победителей VIII краевого конкурса в области качества планируется наградить в ноябре. А с января 2022 года власти намерены запустить следующий конкурс "Сделано на Кубани".

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