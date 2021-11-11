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Краснодарский край
https://ria.ru/20211111/kuban-1758643023.html
На Кубани в 2021 году открыли семь новых перерабатывающих кооперативов
На Кубани в 2021 году открыли семь новых перерабатывающих кооперативов - РИА Новости, 11.11.2021
На Кубани в 2021 году открыли семь новых перерабатывающих кооперативов
Семь новых перерабатывающих сельхозкооперативов открыли в Краснодарском крае в текущем году, всего в регионе зарегистрировано 56 таких кооперативов, регион... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:45
2021-11-11T19:51
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Семь новых перерабатывающих сельхозкооперативов открыли в Краснодарском крае в текущем году, всего в регионе зарегистрировано 56 таких кооперативов, регион ежегодно выделяет средства на их поддержку, сообщает администрация края."Несмотря на сложности, связанные с пандемией, мы ежегодно выделяем на развитие фермерства около 1,8 миллиарда рублей. Особое внимание – сельхозкооперации. Это форма хозяйствования помогает фермерам быть более устойчивыми и конкурентоспособными на рынке. Приоритетным считаем создание перерабатывающих кооперативов", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.По его словам, только в текущем году в крае открыли семь таких предприятий. "Они позволяют выйти на полный цикл производства продукции – от выращивания до переработки и сбыта", – уточнил глава региона.Как отметил Кондратьев, Краснодарский край – единственный регион, который обеспечивает начинающим кооперативам до 90% затрат на закупку транспорта, оборудования для переработки."На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 56 кооперативов, занимающихся переработкой, 23 из них получили господдержку более 560 миллионов рублей", - добавили в администрации.Как поясняет ведомство, за счет грантов фермеры также приобретают оборудование для упаковки и хранения продукции, наращивают материально-техническую базу и улучшают качество товаров. Многие аграрии получили знак качества "Сделано на Кубани". "Это, в свою очередь, помогает расширять рынки сбыта, становиться партнерами крупных торговых сетей, выходить за пределы края", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20211012/predprinimateli-1754223857.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
19:45 11.11.2021 (обновлено: 19:51 11.11.2021)
 

На Кубани в 2021 году открыли семь новых перерабатывающих кооперативов

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Семь новых перерабатывающих сельхозкооперативов открыли в Краснодарском крае в текущем году, всего в регионе зарегистрировано 56 таких кооперативов, регион ежегодно выделяет средства на их поддержку, сообщает администрация края.
"Несмотря на сложности, связанные с пандемией, мы ежегодно выделяем на развитие фермерства около 1,8 миллиарда рублей. Особое внимание – сельхозкооперации. Это форма хозяйствования помогает фермерам быть более устойчивыми и конкурентоспособными на рынке. Приоритетным считаем создание перерабатывающих кооперативов", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
По его словам, только в текущем году в крае открыли семь таких предприятий. "Они позволяют выйти на полный цикл производства продукции – от выращивания до переработки и сбыта", – уточнил глава региона.
Как отметил Кондратьев, Краснодарский край – единственный регион, который обеспечивает начинающим кооперативам до 90% затрат на закупку транспорта, оборудования для переработки.
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"На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 56 кооперативов, занимающихся переработкой, 23 из них получили господдержку более 560 миллионов рублей", - добавили в администрации.
Как поясняет ведомство, за счет грантов фермеры также приобретают оборудование для упаковки и хранения продукции, наращивают материально-техническую базу и улучшают качество товаров. Многие аграрии получили знак качества "Сделано на Кубани". "Это, в свою очередь, помогает расширять рынки сбыта, становиться партнерами крупных торговых сетей, выходить за пределы края", - заключили в ведомстве.

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